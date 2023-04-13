Юристы подтвердили право жительницы Ингушетии на компенсацию после КТО

13 апреля 2023, 19:08

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Власти по закону обязаны компенсировать ущерб жительнице Зязиков-Юрта, чей дом был поврежден во время контртеррористической операции, но для оценки ущерба нужно обратиться в суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Дом, где укрывались предполагаемые боевики, был изрешечен десятками пуль. Соседний дом тоже серьезно пострадал, его хозяйка рассказала, что надеется на помощь властей в восстановлении дома.

После перестрелки в Зязиков-Юрте полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех подозреваемых. 7 апреля один из них, Амир Боков, сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании другого, Микаила Мошхоева. Они, а также Амирхан Гуражев и Амир Оздоев были объявлены в розыск после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден, предположительно, Коттоев. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Прецеденты компенсации властями ущерба, причиненного гражданам при проведении контртеррористической операции, были, однако для этого необходима политическая воля властей, считает юрист и руководитель правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

"Люди, которые не виноваты, что оказались или проживают в зоне проведения спецоперации, вполне имеют право рассчитывать на компенсацию не только материального, но и морального вреда. Однако на деле не всегда бывает так, как должно быть. К огромному сожалению, тяжело говорить о законах и Конституции, когда для властей в отношениях с гражданами не существует правового поля", - сказал Магомед Муцольгов.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

При проведении спецопераций часто речь идет не только о потере имущества, но и ранениях и гибели мирных людей, проживающих в зоне проведения КТО, отметил правозащитник. "Мы знаем не только о разрушениях в зоне проведения [аналогичной] спецоперации, но и о раненых и убитых невинных мирных людях, а это куда большие потери, чем потери имущества. Ну как бы там ни было, из личного опыта я знаю, что прецеденты возмещения вреда есть. Материальный ущерб в зоне проведения спецоперации людям все же нанесен. Такие прецеденты были", - рассказал Муцольгов.

Он подчеркнул, что о полной компенсации речи не шло. "Были моменты, когда восстанавливали жилье, подачу света, газа или ремонтировали поврежденные окна, двери, даже квартиры, также были и выплаты людям, получившим ранение или потерявшим близких, но я бы назвал это символическими суммами, несопоставимыми с потерями. Каждый из нас понимает, что невозможно возместить деньгами жизнь погибшего близкого, да и желающих получить ранения за какую-нибудь компенсацию вряд ли выстроится очередь. Поэтому как факт можно констатировать случаи возмещения материального вреда, но для этого всегда была необходима не правовая составляющая, а политическая воля руководства региональной или федеральной власти", - сказал юрист.

Ответчиком в вопросе возмещения ущерба от спецоперации выступает государство в лице Минфина, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ахмед Абакаров. "Нет ни одного закона, где допускается причинение ущерба при проведении спецоперации. Само по себе это мероприятие должно быть легальным действием (которое проводится МВД, ФСБ, другими органами и службами), предусмотренным оперативно-разыскными мероприятиями (ОРМ), федеральным законом. Или же в рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-следственные действия (ОРД). А просто заскакивать кому-то в дом, уничтожать чье-то имущество - такого [права] нет. Да, причинение вреда может происходить при проведении таких мероприятий, но он подлежит возмещению в полном объеме. Есть и право требовать возмещения морального вреда, но для этого нужна причинно-следственная связь между этими событиями, которую устанавливают эксперты", - рассказал Абакаров.

Вопрос возмещения морального вреда, полученного в результате таких действий, подлежит определению в суде, сказал адвокат. "Безусловно, моральный вред подлежит возмещению, но это судебный вопрос, потому что только суд может определить его размер и характер, нужно обращаться в суд", - подчеркнул он.

Материальный ущерб также определяется экспертным путем, добавил адвокат. "В краткие сроки получить помощь невозможно, есть судебные процедуры. Когда такое решение состоится, только после этого будет требование к федеральному бюджету. Ответчиком здесь будет Федеральное казначейство в лице Минфина. Правоохранительные органы сами не могут возмещать ущерб, они действуют в интересах государства, выполняя задачи, установленные федеральными законами, и потому вопрос компенсации всегда стоит к казне РФ", - сообщил Ахмед Абакаров.

Для установления размеров ущерба проводится оценка, составляются акты, в том числе с привлечением органов местного самоуправления, отметил юрист. "Если другая сторона не будет согласна с результатами оценки - будет проведена экспертная оценка. В практике у меня казначейство выступало ответчиком. Да, государство возмещает ущерб, это работает, только вопрос состоит в размере [возмещения], и это вопрос доказывания", - рассказал он.

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