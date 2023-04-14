Власти Сочи отказались согласовать митинг многодетных семей за право на землю

14 апреля 2023, 06:18

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Мэрия Сочи по формальным причинам отказалась согласовать митинг против изъятия земельных участков у многодетных жителей микрорайона Кудепста. Росавтодор отказался ответить многодетным сочинцам на вопрос о маршруте строящейся трассы, сославшись на предварительный статус проектных решений.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2022 года около 30 многодетных семей записали видеообращение к президенту РФ с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю в Сочи власти отбирают назад в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера и обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

В 2021 году, когда прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка, суд наложил аресты на участки многодетных семей в Кудепсте, которые выдавались им в 2015 году по совместному решению горсобрания и администрации Сочи. Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

Группа многодетных родителей, получивших участки в Кудепсте по президентской программе, 13 апреля получила от мэрии Сочи отказ в проведении митинга. Заявку на акцию с целью привлечь внимание к проблемам изъятия земли у многодетных семей активисты подали 10 апреля, они просили согласовать мероприятие на 400 человек в одном из парков Хостинского района Сочи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции Ирина Бойченко.

В заявке отмечалось, что организаторы располагают аптечкой на случай, если кому-то из участников потребуется срочная медпомощь, а охрану порядка на акции планируют обеспечивать дежурные участники вместе с уполномоченными представителями полиции и органов местного самоуправления. В ответе мэрии, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", формальной причиной отказа названо отсутствие в заявке форм и методов "обеспечения организатором публичного мероприятия санитарного обслуживания" во время акции.

В заявке на митинг требования закона были соблюдены, но если мэрия сочла недостаточным указание организаторов на наличие аптечки, она должна была разъяснить в ответе, как именно организаторам следует уведомить власти о форме и методах санитарного обслуживания, отметил адвокат Сергей Костюк.

"И дать срок до 22 апреля на устранения недостатков заявки, которые, по ее мнению, имеются, но не отказывать в проведении мероприятия. Потому что заявка подается за 10 дней и чиновница, дав ответ 13 апреля, лишила заявителей возможности собраться в установленную ими дату для выражения своего мнения и протеста", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Он рекомендовал обжаловать ответ мэрии в прокуратуре и суде.

Многодетная мать Марина Шуринова также 13 апреля получила ответ на свое обращение в Росавтодор по вопросу строительства дороги через жилой квартал. В ответе госкомпании нет пояснения, почему многодетных жителей Кудепсты не уведомили о планах строительства трассы через участки, выделенные им по указу президента для строительства жилья.

«Никто не дает нам пояснений, что именно нам теперь делать, никто не говорит об альтернативе или компенсациях. Дорогу просто ведут по нашему микрорайону. Достаточно места, чтобы обойти массив многодетных и даже отойти на большое расстояние, но дорогу ведут прямо через нас, через наши дома. Мы обратились в Росавтодор и просили их обойти наш массив, в их ответе - порядок изъятия участков, и совершенно нет ответа на наш вопрос», - сказала Шуринова корреспонденту "Кавказского узла".

В ответе Росавтодора, который также есть в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что "предварительные варианты коридора прохождения трассы" (...) "не предусматривают ликвидацию и полное изъятие земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе улиц Гостеприимная, Семейная". Из документа следует, что окончательные решения будут приняты "совместно с администрацией города-курорта Сочи" по итогам полевых инженерных изысканий, которые проводятся сейчас, в том числе, на левом берегу Кудепсты.

Также в ответе компании изложен порядок изъятия для государственных нужд земельных участков, предполагающий компенсации для собственников. Многодетные семьи, вложившие средства в благоустройство участков и строительство домов, не смогут рассчитывать на компенсации в случае изъятия земли, поскольку участки находятся у них в долгосрочной аренде, а собственником является администрация Сочи.

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