Многодетная семья сочинцев оспорила изъятие у них земельного участка

15 марта 2023, 02:56

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Семья Карапетян подала апелляцию на решение суда об изъятии у них в пользу государства земельного участка, купленного пять лет назад в селе Богушовка. Решение суда незаконно, так как прошли сроки исковой давности, заявил адвокат Роман Лыков. Он также усомнился в праве судьи признавать незаконными постановления местных властей 30-летней давности.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

Сообщение от жителя Сочи Мамикона Карапетяна о том, что власти забирают у него земельный участок, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 февраля. "По иску прокурора Сочи по решению Хостинского суда участок безосновательно изымают в собственность РФ. Исторические доки на ЗУ "настоящие", без признаков фальсификации. Якобы по плану лесонасаждений 1997 года моя земля входила в нацпарк по заключению работника нацпарка Самсонова", - написал Карапетян. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Многодетная семья сочинцев Карапетян, не согласившись с решение суда об изъятии у них в пользу государства земельного участке в селе Богушевка, направила 14 марта по почте апелляцию.

Сотрудница канцелярии Хостинского районного суда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что жалобы от сторон по делу еще не получены. "Однако у истца и ответчика есть возможность подать жалобу", - добавила она.

Глава семьи Мамикон Карапетян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вся его семья из 12 человек живет в доме в селе Барановка. "Старшее, среднее и младшее поколение - все живут в одном доме в селе Барановка. Родительский дом стал тесен для всех нас. Дети растут. У нас с супругой трое сыновей. Мы многодетная семья. Более 10 лет назад, когда сыновья были маленькие, узнали, что можно получить землю бесплатно от муниципалитета по программе для многодетных. Встали в очередь. Были вначале 300-е, а через два года стояния в очереди выяснилось, что мы почему-то стали 700-е. И чем дольше мы стояли, тем дальше отодвигалась наша очередь в обратном направлении. Землю нам, естественно, никто не дал. Сыновья выросли, сейчас старшим 22 и 23 года, младшему исполнилось 18 лет. Когда сыновья стали совершеннолетними, нам объявили, что мы больше не многодетная семья и не имеем права на бесплатное получение участка. Тогда на семейном совете мы приняли решение купить участок и построить на нем дом", - рассказал он 14 марта.

Его супруга Сусанна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что родилась в селе Богушовка. «Здесь мы и решили приобрести участок, который продавался. Все документы у продавца были в порядке, цена устроила. Земля была обозначена в документах под ИЖС. Мы планировали строить дом», - рассказала она.

По ее словам, супруг занимается домашним хозяйством, так как после двух тяжелых операций не может позволить себе заниматься тяжелой работой. «Я работаю в продуктовом магазине и занимаюсь воспитанием сыновей. С нами живёт мама Мамикона Цовинар Айковна, ей 83 года. Папа Мамикона умер. Наш старший сын Эдуард учится в Санкт-Петербург на пятом курсе Инженерно-технической академии имени Хрулёва. Средний сын Владислав, учится в СГУ. Младший сын Эмиль учиться в СПТ. Сестра супруга с мужем живут в этом же доме. С нами так же живут старший брат с женой и с сыном. У нас очень большая семья. Дети растут, дом стал мал. Поэтому и решили строиться. Но государство не только ничего не дало нам, многодетным, хотя обещали, но и отбирают то, что мы купили на честно заработанные деньги без каких-либо законных оснований», - рассказала Карапетян.

По словам Мамикона Карапятена, денег хватило только на покупку участка земли. Затем пят лет, пока копили деньги на строительство дома, земля не пустовала - держали там коров, овец, коз, заготавливал сено, поддерживали участок в чистоте.

Он представил в распоряжение "Кавказского узла" решение Хостинского суда от 16 февраля 2023 года, в котором говорится, что "от имени РФ" рассмотрено «гражданское дело по исковому заявлению Заместителя прокурора Краснодарского края - прокурор г. Сочи к Карапетян Мамикону Альбертовичу о признании отсутствующим права на земельный участок и признании права за Российской Федерацией и по встречному исковому заявлению Карапетян Мамикона Альбертовича к прокурору г. Сочи о признании добросовестным приобретателем земельного участка».

Исковые требования мотивированы тем, что в результате проведенной прокурорской проверки были выявлены нарушение земельного законодательства - незаконное оформления в собственность ответчика указанного земельного участка, который ранее образован и учтен в границах земель федеральной собственности в составе фонда Сочинского национального парка.

В решении суда говорится, что право собственности на указанный участок было зарегистрировано первично в 2008 году, а в 2017 году он на основании договора купли-продажи перешел к Мамикону Карапетяну, что подтверждается выписками из Единого госреестра прав на недвижимое имущество. Основанием для первичной государственной регистрации права собственности на спорный земельный участок послужило постановление главы администрации Раздольского сельского Совета Хостинского района г. Сочи от 02.02.1993 № 28 о предоставлении участка.

Судья пришла к выводу, что разрешительные документы были незаконно выданы продавцу участка, следовательно, он так же незаконно перешел в собственность Карапетяна. Требования прокурора были удовлетворены, право собственника Карапетяна на участок было признано отсутствующим.

В решении суда также говорится, что оно является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений об аннулировании записи о праве собственности.

По мнению адвоката Романа Лыкова, который помогает семье в отстаивании их прав, решение незаконно. "Вышли сроки исковой давности, установленные в три года. Семья владеет участком более пяти лет. Если прокурор хотел изъять участок и нацпарк совершал контроль за своими землями, то почему это не было сделано, когда производилась сделка. Но юстиция не нашла никаких проблем и права собственности зарегистрировала. Эта регистрация не была признана незаконной. Далее - закон не имеет обратной силы. Как сейчас, по истечении 30 лет судья может признавать постановления администрации 30-летней давности незаконными? Такого права у суда нет и такого закона тоже нет», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Лыков делал адвокатский запрос в нацпарк с вопросом, находится ли у них на территории участок, который находится в собственности Карапетяна. «Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:2063 расположен вне границ особо охраняемой природной территории федерального значения «Сочинский национальный парк», - говорится в ответе нацпарка (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Независимый от данного дела адвокат Сергей Костюк считает, что суды и прокуратура не утруждают себя анализом законодательства и документации, поэтому покупать в Сочи недвижимость - это всегда риск, потому что эта собственность может быть изъята в любой момент. «Законы не работают», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад" Татьяна Поливанова рассказала, что "некорректно сделанное на основании материалов землеустройства 1997 года заключение сотрудником нацпарка Самсоновым, не принявшим во внимание корректировки от 2007, 2013 и 2017 годов, спровоцировало некорректное возбуждение уголовного дела и включение в него массово эпизодов, которые не могут в него быть включены, так как землеотводы под коллективное садоводство, ЛПХ и ИЖС, были переданы муниципалитету в большинстве случаев даже не из лесхозов, а из сельхозпредприятий, которые намного позже были переданы Росимуществу".

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