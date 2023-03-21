Олимпийские переселенки Пальчик пожаловались на взлом коттеджа

21 марта 2023, 03:08

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Сочинки Ольга и Нина Пальчик приехали в коттедж, который 10 лет назад им, как олимпийским переселенкам, выдали власти, и обнаружили, что в нем побывали неизвестные, которые выломали окна и дверь и устроили разгром внутри.

Как писал "Кавказский узел", олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик в 2012 году вместо снесенного дома получили коттедж, но после переселения выяснилось, что земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края по прошествии 10 лет подал на них в суд якобы за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд отказал чиновникам во взыскании.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу взыскания штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по улице Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по улице Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

20 марта Ольга и Нина Пальчик приехали в выданный им коттедж на улице Фабрициуса и обнаружили выломанные замки, искореженные дверь и оконные рамы, а внутри самого коттеджа - полный разгром. Об этом Нина Пальчик рассказала корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, они регулярно наведываются в коттедж, "но жить в нем невозможно из-за отсутствия подключенных коммуникаций: света, воды, тепла". "Год назад замки ломали и проникали в коттедж неизвестные. Мы писали заявление в полицию, но даже не получили ответа. На свои деньги мы поставили новые замки, входную дверь, отремонтировали окна… В этом году история повторилась. Мы пришли в коттедж, но ключи нам не понадобились. Замок был взломан, искореженная дверь висела на петлях, то же самое было с окнами, внутри было полно грязи, вещи, которые были фактически уничтожены", - рассказала Пальчик.

Они вызвали полицию. «Прибывший в конце дня полицейский не только не представился, но даже отказался зайти в коттедж и зафиксировать содеянное неустановленными лицами <...> Сказал: "Пишите заявление, там разберутся". Я написала заявление. Он его взял и ушел, не дал даже талон уведомление», - рассказала Пальчик.

Ольга Пальчик призналась корреспонденту "Кавказского узла", что все 10 лет после переселения они терпят только лишения. «После переселения вместе с коттеджем мы приобрели только проблемы. Отсутствие коммуникаций сделало невозможным проживание там. Потом стали с нас требовать деньги за коммунальные услуги, которые мы не получали никогда. Потом, как вы знаете, требовали от нас уплату налога за землю, на которой стоит коттедж и которым мы не пользуемся уже 10 лет. Мы уже так устали, что готовы избавиться от такого имущества. И было бы идеально, если бы власти забрали свое, никому не нужное «добро» и компенсировали нам переселение деньгами. Но нам тяжело бороться с этой машиной беспредела. Еще суды мы не выдержим ни морально, ни физически, ни материально», - сказала она.

Дежурный в полиции Хостинского района подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" обращение от Пальчик. «Заявление от Пальчик принято и будет передано участковому. От него они получат ответ», - сказал дежурный полицейский.

Адвокат Сергей Костюк пояснил, что в случае проникновения в жилище и порчи имущества полиция должна с выездом на место в протокольной форме фиксировать ЧП, принять заявление от пострадавших и выдать талон уведомление. "На рассмотрение заявления закон отводит от 3-х суток до месяца", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что инцидент следует рассматривать как проникновение в жилище (статья 139 УК РФ) и порчу имущества (статья 167 УК РФ).

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