Многодетные сочинцы попросили омбудсмена защитить их право на землю

31 марта 2023, 07:26

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В сочинском микрорайоне Кудепста, где многодетным семьям были выделены земельные участки, идет подготовка к строительству трассы в обход Адлера и изъятию земель, заявили авторы обращения к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2022 года около 30 многодетных семей записали видеообращение к президенту РФ с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю в Сочи власти отбирают назад в собственность государства.

В 2021 году, когда прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка, суд наложил аресты на участки многодетных семей в Кудепсте, которые выдавались им в 2015 году по совместному решению горсобрания и администрации Сочи. Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

Многодетные семьи сочинцев, вложившие средства в строительство жилья на выделенных им участках левого берега Кудепсты, 30 марта отправили в приемную уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой коллективное заявление с просьбой вмешаться в ситуацию с изъятием земли. Заявление, копию которого получил корреспондент «Кавказского узла», подписали 26 из 97 семей, но сбор подписей, по словам местных жителей, продолжается.

Один из активистов Кудепсты, 43-летний многодетный отец Владимир Плишкин, умер в декабре прошлого года, не дождавшись результатов своей борьбы за права семьи и оформления земли в собственность. По словам вдовы Татьяны Плишкиной, которая теперь одна воспитывает трех несовершеннолетних детей, в благоустройство участка они вложили весь материнский капитал: участок, который выделили семье, был покрыт зарослями, а подход к нему был возможен только через реку Кудепста, где все это время не было моста - в течение лет до участков, выделенных многодетным семьям, приходилось добираться вброд.

В январе 2022 года Плишкин с другими многодетными родителями не раз ходил к прокурору Сочи, пытаясь добиться отмены ареста участков. По словам Татьяны, последний срок для ответа ведомства по этому вопросу истек 21 марта, но ответа она так и не получила.

Плишкина после смерти мужа направляла обращение в администрацию президента РФ. Из ответа администрации президента женщина узнала, что ее заявление перенаправлено в Росавтодор, откуда она ответа она еще не получила.

С марта 2023 года в районе общества в Кудепсте начались строительно-изыскательные работы, в связи с чем 26 марта многодетные родители провели сход, рассказала многодетная мать-одиночка Лаура Силагадзе корреспонденту «Кавказского узла». От рабочих они узнали, что здесь планируется строительство части новой автомобильной дороги Росавтодора, которая предусматривает обходы городов Адлера, Сочи, Туапсе и Лазаревского; часть дороги должна пройти как раз по участкам многодетных семей. Работы, по словам местных жителей, ведутся ежедневно, хотя разрешение на строительство и паспорт объекта на месте стройки отсутствуют.

В ноябре 2021 года глава правительства РФ распорядился выделить 139 млрд рублей на программу развития Сочи до 2030 года, в рамках которой до 2024 года планировалось обеспечить водоснабжение и водоотведение на участках многодетных семей в Кудепсте, поселках Вардане и Аше. Госэкспертиза для этих работ в Кудепсте уже завершена, а застройщики правого берега реки Кудепста приступили к строительству долгожданного моста через реку, отметила многодетная мать Марина Шуринова.

«Вдруг как гром среди ясного неба мы узнали, что государственная компания резко поменяла трассировку автодороги и проектирует обход Адлера(согласно сайту "Росавтодора", это участок протяженностью 7,8 км от микрорайона Кудепста до села Высокое - прим. "Кавказского узла") через массив многодетных семей в микрорайоне Кудепста по улицам Семейная и Гостеприимная таким образом, что под изъятие может попасть значительная часть земельных участков многодетных семей, а возможно и весь массив», - рассказала Шуринова корреспонденту «Кавказского узла».

По словам женщины, это обнаружили многодетные семьи, которые участвовали в обсуждении генплана. «Все это происходит уже после общественных обсуждений по проекту нового генплана города Сочи. Общественные обсуждения проходили с 9 по 21 марта 2023 года, на экспозиции нового генплана автодорога "Обход Адлера" проходила рядом, минуя массив многодетных семей в микрорайоне Кудепста. Мы присутствовали и были ознакомлены с вариантом трассировки, который не затрагивает ни один земельный участок многодетных семей», - пояснила Шуринова.

В публикации на сайте Росавтодора об окончательном проекте трассы до Адлера упоминается, что компании за счет изменений в первоначальный проект «удалось значительно снизить стоимость строительства отдельных участков», отметила Лаура Силагадзе.

«Мы понимаем разумное желание экономить, но не считаем оптимальным решением пустить дорогу прямо по середине массива 97 многодетных семей в микрорайоне, отняв землю у 500 детей. Это противоречит указам президента РФ, который поручал выдать землю многодетным семьям и обеспечить их земельные участки необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой», - заявила она.

В ответ на просьбу многодетных жителей Кудепсты ознакомить их с итоговым вариантом трассы будущего обхода Адлера, "Росавтодор" 24 марта сообщил, что «Градостроительным кодексом РФ не предусмотрен порядок проведения публичных слушаний на предпроектной стадии разработки технико-экономического обоснования проекта» (копия ответа есть в распоряжении "Кавказского узла".



«Ознакомить с итоговым вариантом автодороги нас не хотят. О том, как проектируется автодорога, мы узнали случайным образом от проектировщиков, которые проводят инженерные изыскания и каждый день находятся на массиве многодетных семей в микрорайоне Кудепста», - прокомментировала этот документ Марина Шуринова.



В обращении к Москальковой сочинцы отметили, что участки 97 многодетных семей в Кудепсте и 99 многодетных семей в Верхнениколаевском до сих пор не электрифицированы, хотя средства на эти цели выделялись постановлением администрации Сочи. «Просим Вас встать на защиту многодетных семей микрорайона Кудепста в Сочи, помочь отстоять наше право на эту землю и посодействовать в обеспечении инженерно-транспортной инфраструктурой», - говорится в коллективном заявлении.

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