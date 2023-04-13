Житель Буйнакска оштрафован по статье о дискредитации армии

13 апреля 2023, 23:25

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Буйнакский горсуд назначил штраф местному жителю Магомеду Саидбекову, признав его виновным в дискредитации российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", с марта 2022 года в России действует ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жителей юга страны и республик Северного Кавказа привлекают по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Буйнакска Магомед Саидбеков оштрафован судом по статье о дискредитации армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте Буйнакского горсуда, протокол Саидбекова поступил в суд днем 5 апреля и через час был рассмотрен. Суд назначил мужчине административное наказание.

Подробности дела и сумма штрафа на сайте суда не уточняются, текст постановления по состоянию на 23.20 мск 13 апреля не опубликован. Комментариями Магомеда Саидбекова относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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