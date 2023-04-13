Житель Усть-Лабинского района обвинен в дискредитации военных

13 апреля 2023, 07:16

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Усть-Лабинского района Краснодарского края Александра Гаврилова. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Усть-Лабинского района в Краснодарском крае Александра Гаврилова сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных. Дело в отношении Гаврилова передано в Усть-Лабинский районный суд, передали 12 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что был составлен протокол на Гаврилова, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке на сайте Усть-Лабинского районного суда уточняется, что Гаврилов обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иной информации по его делу не приведено.

Комментариев от Александра Гаврилова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 февраля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Ильгиза Искандарова. Суд признал, что его комментарий в соцсети содержит сведения, направленные на дискредитацию российских военных.

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