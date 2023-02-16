16 февраля 2023, 07:24

Сочинец оштрафован за дискредитацию военных

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Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Ильгиза Искандарова, признав, что его комментарий в соцсети содержит сведения, направленные на дискредитацию российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что в Адлерский суд Сочи поступило дело в отношении жителя Сочи Ильгиза Искандарова, обвиненного по административной статье о дискредитации российских вооруженных сил.

По версии следствия, 37-летний Ильгаз Искандаров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" несколько пацифистских комментариев. В них он раскритиковал власти России и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также указал, что на Украине гибнут, в том числе, мирные жители. В суде житель Сочи признал вину. Он оштрафован на 30 тысяч рублей, передали 15 февраля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Адлерского районного суда уточняется, что Искандаров оштарфован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Комментариев от Ильгиза Искандарова или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре", "Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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