Алан Хасиев. Стоп-кадр видео в его Telegram-канале. https://t.me/vizovvremeni/2612

13 апреля 2023, 11:33

Блогер Хасиев оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Блогеру из Северной Осетии Алану Хасиеву назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за видеоролик в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября стало известно, что на блогера Алана Хасиева завели уголовное дело о клевете на заместителя прокурора в одном из районов Владикавказа. После этого бизнесмен из Северной Осетии Самвел Саркисянц обвинил Хасиева в том, что тот распространял о нем ложные сведения и предложил ему вместе пройти проверку на полиграфе. В ноябре 2022 года Хасиев был арестован. В марте суд продлил ему арест на месяц.

В Telegram-канале, автором которого считается Хасиев, был размещен видеоролик. Суд пришел к выводу, что видео "искажает и дискредитирует задачи по использованию вооруженных сил России в зоне СВО". Хасиев вину не признал, назвав обвинение надуманным, и отрицал причастность к администрированию телеграм-канала, в котором был опубликован видеоролик. В этом канале он неоднократно высказывался в поддержку политики президента Владимира Путина, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, Алан Хасиев вел Telegram-канал "Вызов Времени", который назван в описании "общественно-познавательным медиа-проектом". По состоянию на 10.50 мск сегодня канал насчитывает 2979 подписчиков. Последняя публикация в нем была сделала 7 апреля, а предпоследняя - 1 ноября 2022 года.

4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Житель Усть-Лабинского района обвинен в дискредитации военных", "Суд прекратил дело жительницы Северной Осетии о дискредитации военных", "Блогер Алибеков принял решение обжаловать приговор за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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13 апреля 2023, 12:31

13 апреля 2023, 12:19

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