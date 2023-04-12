Суд прекратил дело жительницы Северной Осетии о дискредитации военных

12 апреля 2023, 08:04

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Суд в Северной Осетии прекратил производство по делу Регины Гагиевой, опубликовавшей в соцсети пацифистские комментарии. Срок ее привлечения к административной ответственности истек, пояснил судья.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Алагирский райсуд прекратил административное дело местной жительницы Регины Гагиевой, которая, по версии следствия, опубликовала в Instagram* пацифистские комментарии. Суд пришел к выводу, что срок ее привлечения к административной ответственности уже истек, сообщило 11 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Карточка дела Регины Гагиевой обновлена на сайте суда 8 апреля, в ней опубликован текст судебного постановления. Гагиева "в судебном заседании вину свою не признала, просила к административной ответственности ее не привлекать", говорится в постановлении.

"Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению", - указано в тексте документа. Дата правонарушения в публикации постановления заменена на обозначение "ДД.ММ.ГГГГ".

Срок давности привлечения к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ составляет три месяца, начиная со дня административного правонарушения, заявил суд. "Срок давности привлечения ФИО1 к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 1 для данной категории дел, на день вынесения постановления по делу об административном правонарушении истек, что является основанием для прекращения производства по делу", - говорится в постановлении.

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