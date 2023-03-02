Суд в Северной Осетии продлил арест блогеру Хасиеву

02 марта 2023, 06:30

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Срок ареста блогера из Северной Осетии Алана Хасиева, обвиненного в публичном распространении клеветы, продлен еще на один месяц.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября стало известно, что на блогера Алана Хасиева завели уголовное дело о клевете на заместителя прокурора в одном из районов Владикавказа. После этого бизнесмен из Северной Осетии Самвел Саркисянц обвинил Хасиева в том, что тот распространял о нем ложные сведения и предложил ему вместе пройти проверку на полиграфе. С ноября 2022 года Хасиев находится под арестом.

Ленинский районный суд Владикавказа продлил срок ареста Хасиева еще на месяц, он останется под стражей до 30 марта, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики 1 марта канал "КрыльяTV".

В сообщении канала отмечается, что помимо распространения клеветы, Хасиеву вменили кражу с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158 УК России).

На сайте Ленинского райсуда Владикавказа нет информации по решениям о продлении досудебного ареста. При этом в картотеке суда есть информация, что Алан Хасиев многократно подавал жалобы на действия либо бездействие следователей по уголовному делу, последняя из них была рассмотрена 20 января. Практически по всем подобным жалобам суд принимал решения вернуть материал заявителю, а в некоторых случаях отказывал Хасиеву в удовлетворении требований.

Алан Хасиев до ареста вел Telegram-канал "Вызов Времени", который назван в описании "общественно-познавательным медиа-проектом". По состоянию на 6.25 мск сегодня канал насчитывает 3105 пользователей. С момента ареста Хасиева канал не ведется, последняя публикация в нем была сделана 1 ноября 2022 года.

Последние публикации блогера были посвящены его конфликту с бывшей супругой, вышедшему в публичное поле. Бывшая жена блогера Наталья в конце октября опубликовала видеообращение с рядом обвинений в его адрес, среди которых были и утверждения о физическом насилии. Хасиев в ответ опубликовал несколько объемных постов о бывшей супруге, жалуясь на ее поведение и бытовые привычки.

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