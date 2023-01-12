Суд продлил арест блогеру из Северной Осетии

12 января 2023, 14:06

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Арест блогеру Алану Хасиеву, обвиняемому в публичном распространении клеветы, продлен на месяц.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября стало известно, что на блогера Алана Хасиева завели уголовное дело о клевете на заместителя прокурора в одном из районов Владикавказа. После этого бизнесмен из Северной Осетии Самвел Саркисянц обвинил Хасиева в том, что тот распространял о нем ложные сведения и предложил ему вместе пройти проверку на полиграфе. В ноябре 2022 года Хасиев был отправлен под арест.

Ленинский районный суд Владикавказа продлил на месяц срок заключения под стражей блогеру Алану Хасиеву, сообщил сегодня со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии Telegram-канал "KрыльяTV", насчитывающий 6 247 подписчиков.

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