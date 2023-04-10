Блогер Алибеков принял решение обжаловать приговор за дискредитацию армии

10 апреля 2023, 01:27

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Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков принял решение обжаловать приговор новороссийского суда, который осудил его за дискредитацию российской армии и приговорил к году и двум месяцам лишения свободы, рассказала адвокат Марина Дубровина. Давления из-за приговора со стороны силовиков семья Алибекова не испытывает, сообщила супруга блогера Патимат.

Как писал "Кавказский узел", в январе Приморский райсуд Новороссийска отказал Асхабали Алибекову в особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание. Суд посчитал, что Алибеков неискренне раскаивается. Алибеков в суде пожаловался, что ему не дают общаться с другими арестованными и не оказывают медицинскую помощь. 23 марта Алибеков был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы за видеоролик.

Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. 6 марта суд продлил на два месяца срок ареста Алибекова.

Адвокат Асхабали Алибекова Марина Дубровина рассказала 9 апреля корреспонденту «Кавказского узла», что ее подзащитный будет обжаловать вынесенный 23 марта Приморским районным судом Новороссийска приговор. «Суд отдал текст приговора только на десятые сутки после его вынесения, поэтому и решение об обжаловании несколько затянулось - я подала его 7 апреля. Мой основной аргумент в апелляции следующий: при подобном обвинении обязательно нужно доказать наличие умысла. Но мотив у Алибекова был личным, он, по его словам, хотел спасти сына от возможной гибели и не хотел дискредитировать амию», - подчеркнула она.

Жена Алибекова Патимат сказала корреспонденту «Кавказского узла», что вопрос об апелляции был довольно щекотливым. «Как нам сказали: не накинули бы больше» - заметила она.

Что касается ситуации с общением с супругом по телефону, то, по словам Патимат, единственным ограничением здесь остается необходимость каждый раз получать разрешение на звонок. «А так получил разрешение и звони», - заметила она.

Патимат подчеркнула, что никакого давления со стороны силовиков ее семья не ощущает. Что касается друзей и соседей, то, по ее словам, большинство отвернулись. «Осталось меньшинство, но самые преданные. И звонят, и заходят, и помогают», - рассказала она.

Напомним, силовики задержали Асхабали Алибекова в Новороссийске 9 сентября 2022 года. Ранее, в мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Он заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер опубликовал ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным.

В 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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