Блогер Алибеков получил срок за дискредитацию армии

23 марта 2023, 19:30

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Суд в Новороссийске счел дискредитацией армии видеоролик на YouTube-канале уроженца Дагестана Асхабали Алибекова и приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы в колонии.

Как писал "Кавказский узел", в январе Приморский райсуд Новороссийска отказал Асхабали Алибекову в особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание. Суд посчитал, что Алибеков неискренне раскаивается. Алибеков в суде пожаловался, что ему не дают общаться с другими арестованными и не оказывают медицинскую помощь. По словам супруги Алибекова Патимат, Асхабали ходатайствовал об особом порядке, "чтобы получить хотя бы минимальный срок". Адвокат Алибекова сообщила, что решение суда вызвано отказом блогера от показаний. Подобные случаи единичны, отметил правозащитник Александр Верховский.

Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. 6 марта суд продлил на два месяца срок ареста Алибекова.

Приморский районный суд Новороссийска приговорил автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова к году и двум месяцам колонии строгого режима по делу о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Марину Дубровину, которая защищала блогера.

Гособвинитель запрашивал для Алибекова один год и четыре месяца лишения свободы, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

По версии следствия, блогер разместил в своем канале на видеохостинге видеозапись, содержащую сведения, дискредитирующие российскую армию. Ранее за аналогичную публикацию он был привлечен к административной ответственности, пояснили следователи.

Напомним, силовики задержали Асхабали Алибекова в Новороссийске 9 сентября 2022 года. Ранее, в мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Он заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер опубликовал ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным.

В 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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