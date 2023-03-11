Защита назвала решение по делу Алибекова следствием его отказа от показаний

11 марта 2023, 18:13

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Суд в Новороссийске отказал Асхабали Алибекову в особом порядке рассмотрения дела, предусматривающем смягчение наказания, из-за отказа блогера от показаний, рассказала адвокат. Подобные случаи единичны, отметил правозащитник Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", в январе Приморский райсуд Новороссийска отказал Асхабали Алибекову в особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание. Суд посчитал, что Алибеков неискренне раскаивается. Алибеков в суде пожаловался, что ему не дают общаться с другими арестованными и не оказывают медицинскую помощь. По словам супруги Алибекова Патимат, Асхабали ходатайствовал об особом порядке, "чтобы получить хотя бы минимальный срок".

Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. 6 марта суд продлил на два месяца срок ареста Алибекова.

На отказе рассмотреть уголовное дело Асхабали Алибекова в особом порядке в обмен на смягчение наказания настаивала сторона обвинения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат блогера Марина Дубровина.

"Он не давал показания на предварительном следствии, взяв 51-ю статью Конституции [о праве не давать показания против себя]. Поэтому прокуроры возразили на его просьбу - когда человек не дает показаний на предварительном следствии, особого порядка не бывает. Кроме того, он, признавая сам факт создания видеозаписей, не признавал себя виновным в чем-либо, говоря: «Я делал это для того, чтобы защитить моего сына от такого будущего. Я борюсь за своего ребенка и ваших детей». И, естественно, при таком сочетании суд отклонил эту просьбу", - сообщила она.

По версии следствия, блогер разместил в своем канале на видеохостинге видеозапись, содержащую сведения, дискредитирующие российскую армию. Ранее за аналогичную публикацию он был привлечен к административной ответственности, пояснили следователи.

Встречи с подзащитным проходят без каких-либо попыток помешать им, отметила Марина Дубровина. "Только сказали вначале, что это очень специфический человек. Я говорю в ответ: у меня все клиенты специфические", - сказала она, отметив, что по делу прошло три судебных заседания, прения сторон назначены на 23 марта.

Случай с отказом рассмотреть уголовное дело в особом порядке пока что единственный в практике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор информационно-аналитического центра «Сова»* Александр Верховский. "Это единственная такая ситуация, о которой знаем мы и коллеги из [правозащитного проекта] «ОВД-Инфо»*", - сказал он.

Ранее Асхабали Алибеков жаловался на недостаточную медпомощь в связи с гастритом и зубной болью, рассказала супруга блогера Патимат Алибекова. "Тогда он жаловался на плохое медобслуживание, но сейчас, слава Богу, все ушло, и состояние здоровья нормальное", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, еще одной проблемой, на которую жаловался муж, были проблемы с коммуникацей с семьей. "Он жаловался, что письма с трудом доходят, и от него письма плохо принимали. И только сейчас ему разрешили звонить мне, но пока он смог воспользоваться этой возможностью только один раз", - сказала она, добавив, что стычек с другими арестованными у Алибекова нет, поскольку он содержится в одиночной камере.

Свидания с арестованным были нечастыми из-за проблем в семье, отметила Патимат Алибекова. "Сыну долгое время было плохо, и в декабре на свидание к нему [Асхабали Алибекову] вместо меня поехала дочь. И никаких ограничений для них не было", - сообщила она.

После задержания Асхабали финансовое положение семьи ухудшилось, отметила женщина. "Мне пришлось брать больше подработки – шитья. На полный рабочий день я не могу выйти из-за болезни сына", - пояснила она.

Напомним, силовики задержали Асхабали Алибекова в Новороссийске 9 сентября 2022 года. Ранее, в мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Он заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер опубликовал ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным.

В 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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