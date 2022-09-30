Блогер Алибеков арестован по делу о фейках

30 сентября 2022, 04:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кубанский блогер Асхабали Алибеков, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по делу о распространении фейков о российских военных, помещен под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября силовики в Новороссийске задержали блогера Асхабали Алибекова. Первоначально сообщалось, что в его отношении возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. 10 сентября супруга Алибекова Патимат рассказала, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии, ему назначена подписка о невыезде с рядом ограничений, в том числе на пользование интернетом.

12 мая стало известно, что Асхабали Алибеков признан виновным в дискредитации вооруженных сил России. Активист заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. Еще один протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении Алибекова поступил 8 июня в Октябрьский суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

По версии следствия, 51-летний житель Новороссийска в одном из популярных видеохостингов вел свой канал. В марте он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил России из-за публикаций в нем, однако в апреле на видеохостинге блогер вновь разместил доступную для публичного просмотра видеозапись, содержащую дискредитирующие российскую армию сведения, утверждают следователи.

Ему предъявлено обвинение по статье о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов страны (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), сообщило 29 сентября Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу, говорится в сообщении. Имя обвиняемого не называется.

На сайте ведомства опубликовано оперативное видео задержания жителя Новороссийска. На нем показано, как несколько человек в камуфляже с оружием и люди в гражданском открывают ворота частного дома, заходят во двор, им открывает дверь частного дома мужчина в трико и с голым торсом. В следующем кадре его в наручниках выводят из "Газели" и заводят в сопровождении силовика с оружием в здание следственного отдела по Новороссийску. Лица задержанного не видно.

Супруга Алибекова Патимат подтвердила, что на видео ее муж, сообщили "Кавказ. Реалии"*. Она рассказала, что изначально ему избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий, в частности, запретили выходить из дома ночью. Затем силовики пытались надеть на Алибекова браслет для отслеживания перемещений, одного он отказался, сказала Патимат. После этого следствие ходатайствовало о его аресте. По словам супруги, он находится в СИЗО Новороссийска. Она также рассказала, что решение об аресте оспаривалось в Октябрьском суде Новороссийска, однако суд сохранил его в силе.

Напомним, ранее Асхабали Алибеков получил три года условно. 19 мая 2017 года Крымский гарнизонный военный суд установил, что военнослужащий, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал свою вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Путину оставить пост главы государства был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.