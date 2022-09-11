Подписка о невыезде избрана для блогера Асхабали Алибекова

11 сентября 2022, 01:56

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В отношении кубанского блогера Асхабали Алибекова, известного как "Дикий десантник", возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде с рядом ограничений, в том числе на пользование интернетом.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября силовики в Новороссийске задержали блогера Асхабали Алибекова, известного как "Дикий десантник". Первоначально сообщалось, что в отношении его возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

12 мая стало известно, что Асхабали Алибеков признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Активист заявил, что не согласен с решением суда и что намерен его обжаловать. Еще один протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении Алибекова поступил 8 июня в Октябрьский суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Супруга Асхабали Алибекова Патимат рассказала 10 сентября, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии (статьи 280.3 УК РФ). "Уголовное дело возбуждено из-за роликов в интернете. Его уже дважды штрафовали из-за них и, так как называемой правонарушение совершено повторно в течение года, возбудили уголовное дело. В настоящий момент его расследует Следственный комитет", - приводят ее слова "Кавказ.Реалии"*.

По ее словам, Алибеков провел сутки под арестом. Затем суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде с рядом ограничений, в частности, запретом на пользование интернетом и посещение массовых мероприятий, пишет "ОВД-Инфо"**.

13 мая стало известно, что суд в Новороссийске поместил под стражу автора YouTube*-блога "Дикий десантник", уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, по делу о нарушении срока явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отметки. 31 мая супруга Алибекова рассказала, что он был арестован за нарушение порядка в СИЗО.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.