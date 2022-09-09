Блогер Алибеков задержан за призывы к экстремизму

09 сентября 2022, 22:01

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Силовики в Новороссийске задержали по подозрению о публичных призывах к экстремизму блогера Асхабали Алибекова, известного как "Дикий десантник".

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая стало известно, что Асхабали Алибеков признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Активист заявил, что не согласен с решением суда и что намерен его обжаловать. Еще один протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении Алибекова поступил 8 июня в Октябрьский суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

13 мая стало известно, что суд в Новороссийске поместил под стражу автора YouTube*-блога "Дикий десантник", уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, по делу о нарушении срока явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отметки. 31 мая супруга Алибекова рассказала, что он был арестован за нарушение порядка в СИЗО.

Силовики задержали блогера Асхабали Алибекова в Новороссийске, об этом со ссылкой на друга блогера сегодня сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо"**.

По словам приятеля, Алибекова задержали дома сегодня в 06.00 мск. "Приехал ОМОН в масках и бронежилетах", - сказал он.

Алибекова оставили в изоляторе временного содержания в Новороссийске на 48 часов до избрания меры пресечения, рассказал друг.

Против блогера возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ), сказал он. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщения о задержании блогера по состоянию на 22.00 мск нет.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.