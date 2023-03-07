Продлен арест блогеру Асхабали Алибекову

07 марта 2023, 03:56

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Суд продлил на два месяца арест блогеру Асхабали Алибекову, обвиняемому по уголовной статье о дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы). 25 января суд не удовлетворил просьбу Алибекова рассмотреть уголовное дело в особом порядке в обмен на смягчение наказания.

2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным и потребовал освободить Алибекова и прекратить его уголовное преследование.

Суд продлил на два месяца срок содержания в СИЗО блогеру Асхабали Алибекову, сообщает 6 марта "ОВД-Инфо"*.

Следствие, ходатайствовавшее о продлении ареста, опасается, что Алибеков может скрыться в другом регионе.

В карточке на сайте Приморского районного суда Новороссийска отмечается, что судебное заседание по делу Алибекова состоялось 6 марта.

Напомним, 9 сентября 2022 года силовики задержали Асхабали Алибекова в Новороссийске. Супруга Алибекова Патимат сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии, ему назначена подписка о невыезде с рядом ограничений, в том числе на пользование интернетом.

Ранее, 12 мая 2022 года, стало известно, что Асхабали Алибеков признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Алибеков заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня в Октябрьский суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

В 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле 2018 года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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