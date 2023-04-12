Иудеи юга России в Песах рассказали о нехватке синагог

12 апреля 2023, 22:28

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В Дагестане и Адыгее есть устойчивые еврейские общины, однако в Махачкале всего одна синагога, а в Адыгее нет ни одной. По случаю Песаха прошли праздничные седеры, а малоимущие получили продуктовые наборы, рассказали представители общин.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году из-за эпидемии коронавируса иудеи в Дагестане отказались отмечать Песах, ограничившись празднованием в кругу семьи, а традиционные для Песаха лепешки развозили по домам евреев представители иудейской общины республики. В 2021 году в еврейских общинах Майкопа и Ставрополя из-за ковидных ограничений праздничную трапезу - седер провели на дому. Немногочисленная община в Хасавюрте провела седер в синагоге, где собрались 20 человек.

Песах (Еврейская Пасха) — праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. Считается одним из самых важных праздников иудаизма, говорится в публикации интернет-энциклопедии иудаизма toldot.ru.

Масштаб празднования Песаха в последние годы ширится – все больше жителей республики принимают в нем участие. "11 апреля празднование Песаха проходило на республиканском уровне - в театре. Были и члены еврейской общины, и школьники, и представители других конфессий, и журналисты, и представители властей республики и города. Раздавали подарки. Всего было около 400 гостей", - сообщил председатель совета централизованной религиозной организации иудейских общин республики Дагестан Валерий Дибияев корреспонденту "Кавказского узла".

Во время празднования община раздает малоимущим наборы с продуктами питания (маца, мясо, яйца, овощи, фрукты). Численность нуждающихся последние годы неизменна – около 60 человек. Общая же численность Дагестанской еврейской общины превышает 300 семей, рассказал он. "Мы школьников и жителей информируем о нашей религии, о нашей жизни", - объяснил Дибияев значение праздника Песах.

Валерий Дибияев рассказал, что в Махачкале действует синагога, построенная 25 лет назад. Работает воскресная еврейская школа. "У нас синагога современная. Но ремонт как-то не заканчивается. Сказывается нехватка средств, которые поступают из благотворительности. Бюджет вряд ли нам даст денег (на строительство синагоги)", - посетовал председатель общины.

До революции только в Махачкале, в центре города находилось четыре синагоги. Последние шесть лет члены общины проводили архивные изыскания – определяли местонахождение давно снесенных синагог. Здания не сохранились, но территория, на которой они стояли, могла бы стать основой для строительства новой синагоги в доступном месте города, подчеркнул Дибияев.

"Мы столько писали писем (в ведомства и администрации). За время моего председательства четыре главы республики поменялись – всем четверым писал эти письма. Столько отписок получил – скоро архив можно будет открывать. Опустил руки. Властям это не надо. Хотя бы территорию дайте, сами построим. Но не дают в городе. Дают за пределами Махачкалы, но кто туда поедет. Письма наши идут по кругу. Уже шесть лет", - возмутился Валерий Дибияев.

Он добавил, что ни во время празднования Песаха, ни за последние 10 лет в республике не было отмечено сколько-нибудь значимых проявлений антисемитизма. "Дружно живем со всеми религиозными общинами", - подчеркнул Дибияев.

Песах начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней — за пределами страны. Еврейская Пасха в 2023 году отмечается с 5 по 13 апреля, сообщило ТАСС 5 апреля.

Отпраздновали Песах и в Адыгее. Заместитель председателя Майкопской еврейской общины Адыгеи Яков Френкель возглавлял общину 19 лет. Он рассказал корреспонденту, "Кавказского узла" что во время празднования Песаха в Майкопе прошли два праздничных седера. Участвовали 40 членов общины. "Провели празднование по специальной книге. Все общины проводят Песах одинаково. Количество членов нашей общины за последнее время снизилось незначительно. Некоторые евреи уехали из страны", - рассказал Яков Френкель.

Он объяснил, почему в республике нет синагоги. По его словам, "есть правило, чтобы синагогу строить, нужно около тысячи прихожан чтобы было". А в Адыгее сейчас такого количества прихожан нет, отметил Френкель. "Мы арендуем помещение, где находится община. До революции был частный дом – синагога – где-то по улице Победы, на старом базаре. Но мы его не нашли. Здание не сохранилось", - сказал бывший глава общины.

Френкель заметил, что во время празднования Песаха еврейская община Майкопа раздает малоимущим евреям продовольственные наборы, "необходимые для стола". "Раздали на этот праздник продовольственные наборы пятерым малоимущим членам нашей общины", - заметил собеседник.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", сталкивались ли члены Майкопской еврейской общины с проявлениями антисемитизма, Яков Френкель ответил отрицательно. "За 20 лет не слышал о таком", - сказал он.

Большое значение для членов еврейской общины Адыгеи имеет памятная дата – день Холокоста. 17 лет назад община установила памятный знак в станице Кужурской на месте расстрела фашистами 36 евреев в августе 1942 года (на Первомайском кургане). С тех пор евреи Адыгеи и соседних республик в день памяти о жертвах Холокоста проводят там коллективные молитвы.

"Наша община весьма коммуникабельна. У нас тесные связи с еврейскими общинами Армавира, Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска. У нас часто проходят совместные мероприятия. Мы постоянно общаемся, помогаем друг другу", - подчеркнул Яков Френкель.

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