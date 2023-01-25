Новая еврейская община помогла российским мигрантам освоиться в Ереване

25 января 2023, 04:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новая еврейская община, основанная в Ереване для помощи мигрантам из России, помогает новоприбывшим освоиться в Армении, почувствовать поддержку, рассказал ее основатель Натаниэль Трубкин. Община помогла освоиться на новом месте тем, кто ощущает еврейскую идентичность, отметили члены общины.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября и в октябре 2022 года фиксировался высокий рост числа граждан России, желающих выехать из страны через границу с Грузией, часть из них направлялась транзитом в Армению. Это произошло после объявления в России мобилизации. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек. Почти половина из них - россияне.

Одним из последствий масштабной релокации россиян в страны Южного Кавказа оказалось появление новой еврейской общины в Ереване. Как рассказал 24 января корреспонденту «Кавказского узла» ее основатель Натаниэль Трубкин, он сам оказался в Ереване в марте 2022 года.

«Общаясь с разными новыми для меня людьми, я понял, что среди них есть довольно большая группа людей с еврейскими корнями. Мне, как человеку, много лет работавшему в еврейской среде в Москве, показалось интересным создать некую «точку входа» для тех, кто хотел бы жить еврейской жизнью», - отметил он.

При этом, по словам Трубкина, с начала значительную часть общины составляли люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, которые «не жили еврейской жизнью, но хотели бы».

Община, возникшая в апреле 2022 года, проводила шабаты и праздновала все праздники - от Песаха в апреле до Хануки в декабре. Помимо этого были семинары по еврейской традиции, воркшопы по различным проблемам, курсы преподавания иврита (нескольким людям это помогло реально подготовиться к репатриации в Израиль). «Участие в шабатах и праздниках, да и в других мероприятиях помогало людям ощутить себя не потерянными, а причастными к чему-то большому», - отметил Трубкин.

Помимо собственно еврейской жизни, община помогала и помогает релокантам освоиться в Ереване, например, узнать, куда нужно идти для совершения тех или иных действий. Проводятся сеансы групповой психотерапии, которые показывают новичкам, что здесь есть люди, поддерживающие их. Кроме того, общине удалось разработать хорошую культурную программу, включавшую даже кинопоказы.

Как рассказал Трубкин, в настоящее время в чате общины в Telegram зарегистрированы около 400 человек. «Среди них есть и люди, которые сейчас временно вернулись в Москву - закончить дела и так далее, - или переехали в Израиль или другие страны. Но их всех объединяет то, что они полюбили Ереван и им понравилась община - и поэтому они остаются в чате», - заметил он.

Пополнение общины происходило двумя "волнами" - весной и осенью, после начала частичной мобилизации. «При этом, если в весенней волне были в основном те, кто раньше не жил еврейской жизнью, то осенью приехали гораздо более соблюдающие люди, для которых их еврейство было важной частью их жизни», - рассказал Трубкин.

Говоря о поддержавших общину, он специально поблагодарил хозяйку кафе «Мама-джан» в центре Еревана, израильтянку Юлию, которая много раз предоставляла общине помещения - сначала для праздников и шабатов, а потом для других мероприятий, и главного раввина Армении Гершона Бурштейна, который подержал общину с самого начала. «Благодаря этому мы получили официальную поддержку со стороны местных еврейских организаций Армении, и кроме того, он во многом обеспечил нам возможность проводить занятия по изучению еврейской традиции», - рассказал Трубкин.

Говоря о планах на наступивший год, Трубкин отметил, что община надеется «быть еще более эффективной и сделать так, чтобы люди, потерявшие свой дом, нашли бы еврейский дом, в котором они чувствовали бы себя безопасно и комфортно, что также важно при эмиграции-релокации, как и материальная составляющая».

Члены общины поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями о том, как они попали в общину и что думают о ее деятельности.

Анна рассказала, что оказалась в общине случайно. «Обедала в «Мама-джан», услышала, как Натаниэль за соседним столиком рассказывает про общину, нашла их в Telegram и пришла на следующий шабат», - рассказала она.

По ее словам, до вступления в общину еврейство в ее жизни не играло почти никакой роли. «Я из смешанной светской семьи, и это была просто незначительная деталь биографии вроде цвета глаз. После вступления в общину и в связи с планами репатриироваться начала понемногу изучать еврейскую и израильскую культуру и очень удивилась, осознав, как много традиций и бытовых привычек в моей семье, оказывается, считаются традиционно еврейскими», - заявила она.

Говоря о поддержке со стороны общины при адаптации, Анна заметила, что оказалась в общине уже спустя некоторое время после приезда в Армению и уже успела к тому времени неплохо освоиться. «Но мне приятно находиться среди людей, имеющих тот же опыт, и спокойнее от того, что я знаю, что мне есть к кому обратиться за помощью, если она будет мне нужна», - подчеркнула она.

Из общинных мероприятий ей больше всего запомнилось празднование Хануки. «Мне очень нравится смысл этого праздника. В пространстве, где мы праздновали, очень приятная и домашняя атмосфера. Мы танцевали, пили вино, ели и разговаривали. Это такие простые радости, но это именно то, что мне было нужно в конце 2022 года, и от всего праздника осталось очень светлое чувство», - рассказала она.

Член общины Никита, также как и Анна, начал свой путь в общину 1 октября 2022 года через кафе «Мама-джан». "Первое, что я увидел, когда вошел, были двое людей в кипах. Один был местный еврей, а другой - американский еврей, который, видимо, пришел туда потому, что там собираются евреи. Я спросил у них, где находится синагога, куда я до сих пор хожу молиться. Потом я узнал, что Натаниэль проводит светские шабаты, а поскольку кафе, слава Богу, находится недалеко от синагоги, я успеваю на шабат и там, и там. Сначала я просто приходил туда, потом постепенно стал более активным", - рассказал он.

Сам Никита - ортодоксальный еврей, проходящий гиюр (полное обращение в иудаизм), он отметил однако, что община готова принять любого, считающего себя евреем. «Вне зависимости от того, галахический ты еврей или негалахический, или у тебя вообще нет еврейской крови, но есть потребность приобщиться к еврейской культуре и еврейская идентичность. Таким образом синагога и община составляют две точки еврейской жизни в Ереване», - рассказал он.

Никита подчеркнул, что община не помогла ему стать ближе к еврейству, поскольку он уже в России вел «образ жизни соблюдающего ортодоксального еврея, насколько хватало сил», и продолжает делать это в Ереване. «Но зато она дала ощущение, что я не просто приехал в Ереван и меня как будто бросили в воду - выплывай как знаешь. Она помогла мне не бояться, не чувствовать себя одиноким», - заметил он.

По словам Никиты, создание структур поддержки для приезжающих - это, конечно, дело будущего, но уж сейчас община - это люди, которые могут помочь советом, что-то подсказать и так далее.

Говоря об общинных мероприятиях, Никита прежде всего вспомнил о светских шабатах, в которые, по его словам, были введены некоторые элементы традиции. «Есть кидуш - благословение на хлеб. Иногда удается поговорить о недельной главе Торы. Но прежде всего такой шабат - это общение», - отметил он.

Он также выделил празднование общиной Хануки. «В первый вечер было столько людей, что всем даже не хватило мест за столом в кафе, люди стояли. И все восемь дней праздника зажигали свечи в ханукие в синагоге и в «Маме-джан». Или сначала в синагоге, а потом в кафе, или одновременно - если там были люди», - отметил он.

Из нерелигиозных мероприятий он выделил кинопоказы израильского кино, проводимые членом общины Соней Слоним.

Никита достаточно оптимистично высказался о будущем общины. "Мы не будем сбавлять темпы, и я надеюсь, что еврейская жизнь в Ереване станет такой же развитой, как и в других местах", - заключил он.

Еще один член общины Марк Жилин прилетел в Ереван в конце сентября. Он отметил, что в общине оказалось немного людей, имевших большой еврейский бэкграунд. «Мне это только понравилось, потому что в Москве я регулярно рассказывал «новичкам» общины о традициях и культуре еврейского народа. Поэтому мне понравилась та тяга, которую ребята в Ереване проявили к еврейской традиции», - заметил он.

Также, как и Никита, Марк заметил, что община не приблизила его к еврейству. «Мой досуг в Москве был на 95% еврейский, с максимальным погружением. Но ереванская община помогла мне не выпасть из этого тонуса и остаться в контексте», - сказал он.

Однако община, по его словам, сильно помогла в адаптации на новом месте. «В Ереване у меня было мало знакомых, а благодаря общине я обрел несколько хороших знакомств, которые помогли мне чувствовать себя, как дома», - рассказал Жилин.

Из общинных мероприятий Жилин особенно запомнил Рош а-Шана (еврейский новый год) в синагоге и несколько шабатов, которые он вел. «Я почувствовал максимальную открытость и желание узнавать новое от ребят, которые приходили на мероприятия. А также свою ответственность за то, чтобы ребята узнали как можно больше о еврейской традиции максимально простым, можно сказать светским языком» - заявил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.