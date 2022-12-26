Евреи Дербента отказались от праздничного шоу на Хануку

26 декабря 2022, 21:25

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Празднование Хануки в Дербенте проходило без традиционного праздничного шоу. Горские евреи отметили Хануку в рамках иудейской общины.

Как писал "Кавказский узел", Ханука - еврейский праздник, который отмечается в течение восьми дней. Представители еврейской общины в Ростове-на-Дону провели сегодня кульминационные торжества в честь Хануки одновременно с мероприятиями к 150-летию городской синагоги. Волгоградская община отказалась от празднования Хануки на городских площадках, ограничившись собранием в синагоге. Сочинские евреи отметили хануку в стесненных условиях, так как помещение, в котором они могут собираться, вмещает не более 30 человек.

Ханука - праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталось нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В ознаменование этого чуда празднование Хануки продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися.

Еврейская община Дербента насчитывает несколько тысяч человек. Весь период празднования Хануки горские евреи проводили ежедневные общие молитвы (три раза в день и четыре раза – в Шаббат), зажигали свечи на Ханукие. Праздновали в синагоге и дома. 22 декабря в старой синагоге Келе-Нумаз (существует с 1914 года) прошло общинное ханукальное мероприятие с участием детей. В тот день участвовало около ста членов общины, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Дербентской иудейской общины "Синагога Келе-Нумаз" Роберт Илишаев.

Он отметил, что для молодого поколения еврейской общины Ханука и религиозный духовный праздник, и дань древним традициям. "Этот день напоминает нам о торжестве справедливости и света", - пояснил смысл праздника председатель общины.

По совету раввина России празднование Хануки проходило внутри общины, оно не имело общегородского характера, не было и музыкального шоу, добавил он. "Но нас традиционно поздравили с праздником руководители других диаспор. По-другому и быть не может", - сказал Роберт Илишаев.

Илишаев указал, что несмотря на покушение на раввина из Дербента в 2013 году, в городе "для евреев опасности нет". "Ситуация с тех пор в корне изменилась. Сейчас нет агрессии в Дербенте в отношении членов еврейской общины. То, что произошло [с Овадья Исаковым] – частный экстремизм. Для евреев здесь опасности нет", - сказал Роберт Илишаев.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2013 года на Дербентского раввина Овадью Исакова было совершено покушения он был тяжело ранен. Следствие не исключило, что причиной покушения могла стать религиозная деятельность.

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