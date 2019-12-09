Выставка в синагоге показала упадок еврейской общины в Буйнакске

09 декабря 2019, 01:54

Проект "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" в Буйнакске даст импульс для восстановления культового здания, считают местные жители, встретившиеся с авторами перформанса. Синагога должна получить официальный статус объекта культурного наследия, отметили представители еврейской общины.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в синагоге Буйнакска состоялся перформанс "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" об истории местных евреев, который посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Иудейская община Буйнакска сейчас представлена 13 семьями, но молодежи в ней почти нет. Раньше евреи Буйнакска всегда собирались в синагоге, но многие уже не в состоянии туда ходить, и последние 20 лет она была закрыта, рассказал глава совета общины.

Перформанс об истории местных евреев "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" прошел 8 декабря в синагоге в Буйнакске, расположенной на улице Коркмасова, 44, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

"В городе чудом сохранилось здание синагоги горских евреев, которая закрыта три десятилетия и тихо ветшает за высоким забором... По разным источникам она является первой построенной синагогой на территории Дагестана", - говорится в описании проекта в соцсети Facebook.

Авторы проекта называют синагогу "настоящим бриллиантом" и памятником архитектуры, "заслуживающим пристального внимания".

"Внутри сохранились интерьеры и мебель разного времени. Есть информация, что основная структура не менялась со дня постройки, а интерьеры лишь обновлялись, сохранив решения, а иногда оставшись неприкосновенными", - также говорится в описании.

По поводу проекта "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" авторы указывают, что он "призван привлечь внимание к данному объекту наследия и к культуре еврейской общины".

"Планируется серия событий в самой синагоге при участии художников современного искусства, которые готовы максимально тактично отнестись к ее пространству. Мы заново отрываем синагогу и пытаемся сделать из такого простого факта настоящее открытие для представителей общины, исследователей и горожан, предмет гордости, позволив не только вспоминать свою историю, но и открыть смыслы, которые связаны с этим пространством", - отмечается в описании проекта.

Реализует проект Северокавказский филиал Государственного центра современного искусства при грантовой поддержке Российского еврейского конгресса.

Художник застал синагогу в состоянии глубокой разрухи и забытости

Израильский художник Макс Эпштейн рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что для создания инсталляции в синагоге прибыл в Буйнакск за неделю до проведения акции. Причем это его второй приезд в город: он прилетал сюда несколько месяцев назад и был поражен увиденным.

"Я застал эту удивительную жемчужину в плане культуры, истории и архитектуры в состоянии глубокой разрухи, забытости, оставленности. Она была печальна по своей сути и одинока", - рассказал он о своем первом впечатлении.

С собой он увез найденные обложки молитвенников, и в Израиле нарисовал на них портреты.

В течение недели Эпштейн, по его словам, практически не выходил из синагоги. Он разрисовал окна второго этажа здания. На роль модели для одной из росписи он пригласил местную девушку Тамару, образы же на остальных окнах были срисованы с архивных фотографий.

Внутри помещения была организована инсталляция – расставлены несколько экспозиционных столов на разные темы. Все использованные в инсталляции предметы, по словам Эпштейна, были найдены здесь же, в синагоге, многие из них пришлось чистить и отмывать.

"В своей практике я работаю с памятью, с воспоминаниями, с тем, что помнит вещь, помнит фактура, архитектура. В этой синагоге все вещи рассказывали о себе сами и изобретать ничего не нужно было. Просто необходимо было к ним прислушиваться. Инсталляция – это некий образ, отсылающий к звукам самой синагоги. Это своего рода прото-музей. Некий прототип того, каким я вижу музей, и о чем он может рассказать. Синагогу посещали очень много людей разных профессий, темпераментов, характеров. И хотелось отметить то, что их объединяло, и что было для них важно", - рассказал об идее художник.

Один из экспозиционных столов он называет "детским уголком". В нем собраны учебные карточки, которые использовались для обучения детей ивриту.

"Карточки интересны тем, что они были сделаны из обложек книг, которые были в те годы в быту. В частности, книги по истории СССР, родной литературе. На столе представлены карточки и их обратные стороны, чтобы показать изнанку. Получился жутко интересный симбиоз", - отметил Эпштейн.

На другом столе стоит посыльный ящик с потертым уже адресатом. Еще один объект – развернутый мешочек с землицей – кусок земли Обетованной.

"Подлинную историю этих предметов мы не знаем, но можем додумать, предположить. А можно и вообразить, но на основе уже имеющихся знаний", - говорит он.

В настенном шкафу были собраны старые, истлевшие молитвенники, уже утратившие свою кошерность, отметил художник.

"Мы их нашли в синагоге под слоем пыли и обломков. Это уже полуистлевшие, изъеденные крысами, залитые дождем, попаленные «трупы» молитвенников. Но мы их выставили в шкафчике с открытыми ставнями. Когда-то они там и лежали, но «живые»", - рассказал Эпштейн.

В другом шкафу, по его словам, была разложена кухонная утварь, подсвечник с пожеланием "Веселой хануки", гирлянда из конфетных фантиков.

Ключевым событием перформанса стало исполнение визуально-музыкальной новеллы. В этот день она была сыграна впервые. Автор произведения – композитор Юрий Бренер из Израиля - адаптировал написанные им еврейские сюиты для акции, добавив в нее немузыкальный аудиоряд, который он составил из различных ассоциаций. Начался перформанс с игры на привезенном из Иерусалима шофаре - ритуальном духовом музыкальном инструменте, сделанном из рога животного. На валторне играл Аркадий Шилклопер из Германии.

Послушать музыкальное произведение пришли более 150 человек. Многие приехали из Владикавказа, Пятигорска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из разных городов Дагестана. Мероприятие посетил также и заместитель главы Буйнакска Абдул Багаутдинов. Он отметил, что произошедшее можно считать "первым кирпичиком в восстановление всего того, что было разрушено и пришло в негодность".

"У нас в городе проживала очень большая диаспора наших братьев-евреев. И нам неприятно, что осталось так мало семей. Мы надеемся, что наши братья вернутся в любимый город. Мы всегда открыты для них", - сказал он перед мероприятием, отметив, что городские власти поддержат проект по восстановлению синагоги.

Председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев заявил, что синагога должна получить официальный статус объекта культурного наследия.

"Пока у здания статуса нет. Но это самая старинная синагога на Северном Кавказе. Три года назад нам удалось заменить крышу, так как она протекала. Необходимо ее отреставрировать так, чтобы все оставалось в первозданном виде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные евреи поделились воспоминаниями о синагоге

Синагога требует самого пристального внимания, сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Тамара.

"К сожалению, многие еврейские семьи уже уехали из Буйнакска в Москву, Америку или Израиль. Остались только несколько семей. В основном это одинокие пожилые люди. Это, конечно, печально. И поэтому мы очень рады, что сейчас на синагогу обратили внимание. К сожалению, сейчас не так много людей, кто ее мог бы посещать. Но я помню, что еще в детстве мы всей семьей сюда приходили. Для детей всегда здесь проводились праздники", - поделилась она воспоминаниями.

На акцию приехал молодой мужчина из Хасавюрта Иосиф. Его мать родом из Буйнакска, но вышла замуж и переехала в Хасавюрт. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что часто посещал буйнакскую синагогу, когда приезжал в город, чтобы навестить бабушку.

Директор лицея для одаренных детей Борис Ханукаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что подобное мероприятие даст хороший импульс для объединения дагестанцев. Он считает, что синагога как "центр духовности, культуры, истории и эстетический центр, будет отреставрирована".

Куратор проекта считает необходимым дать синагоге второй шанс

Нужно обратить внимание не только на состояние синагоги, но и на возможность ее развития и ее дальнейшей жизни, сказала корреспонденту "Кавказского узла" куратор проекта, старший научный сотрудник Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Екатерина Гандрабура.

"Здесь произошло некое чудо. Оно и должно было произойти, потому что в это вложили свои таланты такие мастера, как Макс Эпштейн, Юрий Бренер, Аркадий Шилклопер. Я увидела, как изменились люди, которые сначала отнеслись с некой ревностью, что их синагогой занимаются музейщики. Я хотела, чтобы они обратили внимание не только на состояние здания, но и на возможность развития и жизни синагоги, которое стоит здесь за забором и постепенно ветшает. Мне кажется, мы сдвинули кое-что в сознании людей, и синагога может получить второй шанс. И при этом сохранила память людей, и они могли приходить сюда и исследовать свою собственную историю", - отметила она.

В 17.00 мск в Буйнакском краеведческом музее открылась выставка-исследование "История еврейской общины Буйнакска в лицах". На ней были представлена серия картин Макса Эпштейна "Кавказские наброски", а также портреты, нарисованные им на обложках молитвенников, найденных в синагоге. Здесь же были вывешены порядка десяти чехлов для талитов - четырехугольных накидок, к которым прикреплялись нити цицит - с различными вышивками и аппликацией, а также фроттажи (особая художественная техника, использующая натирающие движения карандаша) с надмогильных стел с городского кладбища горских евреев.

Из Центрального государственного архива Дагестана на выставку привезли подлинники документов, показывающих жизнь евреев в Буйнакске с 1866 года. Среди них - посемейные списки жителей Темир-Хан-Шура разных периодов начала XX века, метрические записи рождения, список всех раввинов города, биографические описания и воспоминания представителей еврейской общины, биографии купцов и промышленников, удостоверения "красных партизан", анкетные данные госслужащих советских времен и другое.

Подобные мероприятия меняют традиционные представления о том, как складываются межнациональные отношения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" культуролог, искусствовед, советник президента Российского еврейского конгресса Анатолий Голубовский.

"Когда предметом, вокруг которого происходит какое-то движение, становится культура и наследие, то это немедленно выводит из игры очень серьезные конфликтные параметры. При обсуждении наследия объединяются все. Они понимают и находят для себя что-то важное вне зависимости от национальности. Срабатывает фактор солидарности к своей истории и своему будущему", - сказал он.

И основной смысл конкурса, который был объявлен Российским еврейским конгрессом в прошлом году, заключается в том, чтобы наследие одного народа стало достоянием всех и могло служить своего рода ресурсом для остальных, добавил он.