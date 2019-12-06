Проект искусствоведов из Москвы и Владикавказа «Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура». Фото: Северо-Кавказский филиал ГЦСИ

06 декабря 2019, 20:31

Искусствоведы призвали сохранить наследие еврейской общины Буйнакска

Проект искусствоведов из Москвы и Владикавказа «Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура» призван привлечь внимание к сохранению здания синагоги в Буйнакске и всего культурного наследия местной еврейской общины, сыгравшей важную роль в жизни города. Глава городской иудейской общины поддержал идею открытия музея в здании синагоги.

Как сообщал "Кавказский узел", на территории ЮФО и СКФО сейчас действует почти 30 еврейских общин. Небольшие общины на юге России постепенно угасают из-за оттока молодежи, а более крупные общины пытаются справиться с этим с помощью инициатив для детей и подростков, рассказали "Кавказскому узлу" иудеи из южных регионов в 2016 году.

Старший научный сотрудник Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Екатерина Гандрабура инициировала музейный проект "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура". Цель проекта - привлечь внимание к необходимости реставрации здания синагоги в Буйнакске. Синагога была открыта в середине XIX века, но в течение последних лет ее здание не использовалось.

Проект Екатерины Гандрабуры получил грант Российского Еврейского конгресса по итогам конкурса инициатив по поддержке музейного и выставочного наследия еврейских общин в разных городах. В проекте участвуют сотрудники Северокавсказского филиала Государственного центра современного искусства и представители ежегодного международного художественного симпозиума "Аланика" (Владикавказ).

О буйнакской синагоге Екатерина узнала во время ознакомительной поездки по музеям Дагестана. "На одном из проводившихся нами семинаров, директор Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи Пахрудин Магомедов рассказал, что в Буйнакске есть интересный слой наследия, который никогда не исследовался и не показывался. Когда мы приехали в город, то узнали про сохранившуюся синагогу, которая уже 20 лет как была закрыта. Нам удалось попасть внутрь и перед нами предстал действительно удивительной сохранности объект наследия", - рассказала Гандрабура корреспонденту "Кавказского узла".

Синагога была открыта еще в 1862 году, и, по словам Гандрабуры, считается первой синагогой, открывшейся с официального разрешения властей. Специалисты считают ее уникальной, поскольку здание сохранило свой первозданный вид. Перформанс "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура", который пройдет 8 декабря, должен стать началом дискуссии о реставрации культового здания и возможности открытия в нем музея.

"По архитектуре здание буйнакской синагоги является стандартным, ее строили по принятым тогда канонам. Но удивительно то, что интерьер практически сохранился в первозданном виде: лепнина, росписи, все это осталось с тех пор, а само здание никогда не перестраивалось. Это большая редкость", - отметила автор проекта.

Сейчас в городе живут чуть больше десятка семей, принадлежащих к иудейской общине, а в конце XIX - начале XX веков еврейская община составляла до четверти населения Буйнакска. "Приехавшим в город евреям давали статус мещанина или купца первой и второй гильдии. Они привозили сюда свои капиталы и вкладывались в развитие города. В Буйнакск приезжали не только горские евреи из Дагестана, но и европейские евреи. В Госархиве республики сохранились книги, которые составляли раввины синагоги и куда они записывали всех приезжающих. По этим книгам можно проследить судьбу всей общины. Очень многие приезжали из Минской и Пинской областей Белоруссии", - сказала Гандрабура.

Горские евреи - еврейская этнолингвистическая группа (община). Проживают в основном в Азербайджане и Дагестане. Самоназвание горских евреев — джухур. Основными центрами концентрации горских евреев являются: в Азербайджане — Баку и город Куба (где большинство горских евреев проживают в предместье Красная Слобода); в Дагестане — Дербент, Махачкала и Буйнакск, отмечается в материале "Горские евреи", размещенном на сайте Электронной еврейской энциклопедии.

Эти книги из Госархива организаторы перформанса намерены привезти на выставку, которая пройдет в тот же день 8 декабря в Буйнакске. По словам Гандрабуры, проведение масштабных ремонтных работ в синагоге не требуется. "Если начать ремонт, то мы загубим то, что сохранилось. Нужна консервация и реставрация. Здание крепкое, стоит прочно. Оно пережило землетрясение 1970 года и другие события", - отметила она.

Организаторы проекта "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" рассчитывают, что он поможет привлечь средства инвесторов, необходимые для сохранения синагоги как архитектурного и историко-культурного наследия. "Для того, чтобы синагога работала полноценно, в Буйнакске уже не осталось большой общины: произошли события, которые сделали судьбу этого здания необратимой. Но сохранение синагоги важно не только для местной общины: это кусочек истории, важный для городского самосознания и городской идентичности ее жителей. До начала XX века это был торгово-промышленный, мультикультурный, яркий, прогрессивный город, открытый миру", - подчеркнула Гандрабура.

В реализации проекта будут участвовать люди, известные далеко за пределами Дагестана и России. "Мы проведем серию мероприятий со знаковыми людьми. Для перформанса «Открывая синагогу» израильский композитор Юрий Бренер специально написал музыку: он уже побывал в синагоге и она произвела на него сильное впечатление. Приедет один из лучших валторнистов Аркадий Шилклопер, который живет в Германии, а один из соорганизаторов и идейных вдохновителей проекта, художник из Иерусалима Макс Эпштейн, придумал инсталляцию из вещей, которые мы нашли в синагоге. Они лежали в пыли, под обломками, но мы достали их, очистили, отреставрировали и покажем их посетителям", - рассказала она.

На выставке, по словам автора проекта, также будут представлены живописные и графические работы, посвященные горским евреям Буйнакска и самой синагоге. Портреты маслом, отмечает она, сделаны на обложках порванных молитвенников.

На 9 декабря запланирован круглый стол, на котором будет обсуждаться возможность музеефикации синагоги. Приглашены работники различных дагестанских музеев, а также специалисты по изучению культуры горских евреев. "Нам важно узнать мнение специалистов по сакральным пространствам и еврейским традициям", - отметила Екатерина Гандрабура.

В Буйнакске осталось 13 иудейских семей

Вся городская иудейская община Буйнакска сейчас представлена примерно 13 семьями горских и европейских евреев, молодых людей среди них почти нет, сообщил глава совета местной иудейской общины Изгиягу Пашаев. "Многие семьи покинули Буйнакск в 1990-х годах, молодежи практически не осталось в городе. Раньше всегда собирались в синагоге, но многие уже не в состоянии туда ходить, и последние 20 лет она закрыта, так как нуждается в ремонте", - пояснил он.

По словам Пашаева, в Буйнакск приезжали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые обещали оказать помощь в реставрации культового здания. "Один из специалистов даже оценил стоимость работ в шесть миллионов рублей. Он говорил, что постарается получить необходимую сумму в Москве, но это все так и осталось на словах", - добавил он.

На территории синагоги дважды случались пожары, сообщил Пашаев. "Первый раз пожар произошел внутри помещения, а во время второго пожара сгорел заброшенный домик для охраны. Несколько месяцев назад в синагогу зашли трое юношей 16-18 лет, пытались развести огонь, но мы их вовремя обнаружили. Поругали. Один из них оказался племянником моего знакомого. Обещали, что больше не зайдут в синагогу", - отметил глава общины.

Он считает, что здание синагоги после восстановления может стать музеем. "В городе не так много людей, которые могут посещать синагогу, и, если здание восстановят и создадут музей, никто не будет возражать. Главное, чтобы оно сохранилось в целости", - заключил Пашаев.

"Кавказский узел" писал, что члены Еврейской этнографической экспедиции в 2012-2014 годах посетили еврейские общины целого ряда городов ЮФО и СКФО. Участники экспедиции отмечали, что местные иудеи нуждаются в раввинах и общинных центрах, а главной их проблемой является ассимиляция, при том, что проблема антисемитизма в южных регионах России практически отсутствует. О праздновании Хануки в синагогах и домах евреев на Юге России можно прочесть в посте историка Наимы Нефляшевой, опубликованном в ее блоге на "Кавказском узле".

Примечание:

"Власти Израиля призвали граждан отказаться от турпоездок в Чечню", "Обвинение заявило о планах Мартынова взорвать синагогу", "Мусульмане и христиане пришли в синагогу Дербента на праздник Песах".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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