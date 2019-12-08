Авторы перформанса о синагоге оживили историю еврейской общины Буйнакска

08 декабря 2019, 18:08

Перформанс об истории евреев Буйнакска и местной синагоги посетили сегодня около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила инициатор проекта "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" Екатерина Гандрабура.

"Кавказский узел" писал, что иудейская община Буйнакска сейчас представлена 13 семьями, но молодежи в ней почти нет. Раньше евреи Буйнакска всегда собирались в синагоге, но многие уже не в состоянии туда ходить, и последние 20 лет она была закрыта, рассказал глава совета общины.

Проект по сохранению здания открытой в 1862 году синагоги в Буйнакске инициирован с целью привлечь внимание не только к уникальному, по оценке искусствоведов, культурному объекту, но и к истории местной еврейской общины, сыгравшей важную роль в развитии города. Сегодняшний перформанс, по задумке авторов, должен продолжиться дискуссией о реставрации культового здания и открытии в нем музея.

Представление сочетало в себе элементы живописи и музыки. Израильский композитор Юрий Бренер адаптировал части написанной им еврейской сюиты специально для этой акции, добавив несколько аудиорядов с различными ассоциациями. На волторне играл музыкант из Германии Аркадий Шилклопер. Художник из Иерусалима Макс Эпштейн создал для проекта инсталляцию из найденных в синагоге вещей.

Мероприятие оправдало возложенные на него надежды, прокомментировала ивент старший научный сотрудник Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Екатерина Гандрабура. "Когда собираются такие мастера своего дела и вкладывают в это свой талант, то обязательно должно было произойти чудо. И оно сегодня произошло", - сказала Гандрабура корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание не только на состояние синагоги, но и на возможность ее развития, ее жизни. И такого рода художественным проектом по осмыслению наследия общины, истории города мы, надеемся, смогли сдвинуть что-то в сознании людей. Теперь синагога может получить свой второй шанс на жизнь", - рассказала о своих ожиданиях от проекта его инициатор.