Сочинские евреи празднуют Хануку в стесненных условиях

26 декабря 2022, 04:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

С вечера 18 декабря сочинские евреи начали празднование Хануки. Собираются они в небольшое синагоге, вмещающей не более 30 членов общины. Сочинский раввин Шолом Лазар надеется, что к конце 2025 года в городе будет построена просторная синагога, которая может вместить всех желающих.

Как писал "Кавказский узел", Ханука - еврейский праздник, который отмечается в течение восьми дней. Представители еврейской общины в Ростове-на-Дону провели сегодня кульминационные торжества в честь Хануки одновременно с мероприятиями к 150-летию городской синагоги. Волгоградская община отказалась от празднования Хануки на городских площадках, ограничившись собранием в синагоге.

Ханука - праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталось нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В ознаменование этого чуда празднование Хануки продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися.

Празднование Хануки - большого еврейского праздника - длится восемь суток и завершается сегодня, 26 декабря. 18 декабря, в первый день праздника, члены еврейской общины Сочи собрались в небольшой синагоге на улице Альпийская, 90. Здание может вместить не более 30 членов общины, тогда как насчитывает она уже около 100 человек, а всего в городе проживает порядка трех тысяч евреев.

«Поэтому все евреи Сочи с нетерпением ждут строительства и открытия большой Синагоги, место расположения для которой определили местные власти на месте бывшего районного отдела полиции Хостинского района на улице Бытха, 20», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сочинский раввин Шолом Лазар.

По его словам, "количество членов общины увеличивается каждый год, потому что евреи переезжают в Сочи из разных регионов страны, где ранее состояли в еврейских общинах, имеющих свои синагоги". "Переехавшие покупают в Сочи жилье, узнают о существовании общины и приходят в нее. У людей есть потребность в объединении и в соблюдении древних религиозных традиций», - отметил Лазар.

По его словам, община образовалась в Сочи после развала СССР в 90-х. У ее истоков стоял известный врач Исаак Борисович Шварцбурд, возглавлявший общину до 2006 года. Затем ее возглавил зубной врач Давид Косневич, после него общину возглавлял Ари Эделькопф до 2017 года.

В декабре 2016 года МВД аннулировало вид на жительство Ари Эделькопфу, затем права проживания в России была лишена и его супруга Ханна. Суды постановления МВД утвердили, а 28 марта 2017 года суд Краснодарского края отказал Эделькопфу в апелляции. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги в Сочи. Представители еврейской общины назвали выдворение раввина Сочи возмутительным.

"В настоящее время я являюсь раввином», - пояснил Лазар. За все время существования религиозная и светские общины смогла объединить порядка 3000 евреев, проживающих на территории курорта.

Раввин также напомнил, что ранее две сочинские еврейские организации - светская и религиозная - арендовали помещения на территории фотофабрики, но затем были вынуждены переехать в небольшое здание на Альпийской, 90А.

Шолом Лазар выразил надежду, что к концу 2025 года сочинские евреи смогут приходить в новую синагогу. По мнению раввина, все идет по назначенной ранее "дорожной карте", разработанной с мэрией.

«В декабре состоялась встреча с чиновниками мэрии по этому поводу», - отметил раввин и выразил надежду, что в новом году начнется более активная фаза подготовки документации. Однако разрешение на строительство, по его словам, еще не получено общиной.

Что касается принадлежности земельного участка и его оформления в собственность или в аренду, то ему лично ничего об этом не известно, так как земельным вопросом занимается один из юристов еврейской общины. По его словам, строительство будет вестись на благотворительные средства еврейских спонсоров-предпринимателей, как сочинских, так и столичных.

Раввин Шолом Лазар также рассказал, что все расходы на существование действующей еврейской общины и небольшой синагоги оплачиваются за счет благотворительных взносов членов общины. К примеру, празднование Хануки финансируется на благотворительной основе. «Последний день Хануки мы отметим в понедельник, 26 декабря. 18 декабря вечером мы начали праздновать Хануку, всей общиной зажигали большую минору. Приходят ежедневно во время праздника более полусотни человек. Всем пытаемся найти место. Волонтеры готовят кошерные традиционные блюда Хануки - это пончики и драники, сделанные на специальном кошерном масле, на которым горят свечи миноры. Само происхождение слова "Ханука" связано с победой евреев в войне, а горящие свечи олицетворяют свет, и чем больше свет, тем дальше его видно. Свет для евреев может быть разным. Если нет миноры, можно разжечь костер или зажечь лампочку. Главное, чтобы не было препятствий, перекрывающих этот свет", - рассказал он.

По его словам, все это время он ежедневно читал проповеди собравшимся и затем прочитанные главы из Торы обсуждались членами общины. «Все дни праздника мы собираемся утром и начинаем день с молитвы. Затем читаем Тору. И потом, после окончания молитвы и чтения Торы, мы собираемся за столом и в основном обсуждаем прочитанные главы Торы. Молитва и чтение занимают 2-2,5 часа. Присутствовать могут все - и взрослые, и дети. 26 декабря мы соберёмся последний раз в этом году, чтобы отметить Хануку», - рассказал раввин.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.