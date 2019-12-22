Иудеи юга России начали празднование Хануки

22 декабря 2019, 20:52

Представители еврейских общин на юге России зажгли сегодня свечи в честь начала празднования Хакуки. Свечи в домах верующих, которые празднуют Хануку, будут гореть в течение восьми дней.

Ханука - еврейский праздник света, один из самых продолжительных праздников в мире. Свечи зажигают в память о чуде, произошедшем при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм.

О том, как празднуется Ханука в синагогах и домах евреев на Юге России, рассказала в своем блоге на "Кавказском узле" историк Наима Нефляшева.

Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталась нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В 2019 году свечи зажигаются с 22 декабря по 29 декабря, а последний вечер праздника приходится на 30 декабря, пишет издание "Еврейский мир".

В Ростове-на-Дону церемония зажжения свечей на одной из площадей, сообщило со ссылкой на Федерацию еврейских общин России РИА "Новости".

"Мы вместе с вами зажжем первую свечу в ханукальной меноре - перед концертом гостя нашей общины, замечательного артиста Ефима Шифрина", - говорится в публикации на странице Ростовской еврейской общины в Facebook.



В Волгограде церемония зажжения свечей в честь начала Хануки состоялась в 18.00. Празднование с 16.00 проходит в здании городской синагоги, говорится в посте Волгоградской еврейской общины "ВКонтакте".

Осетинский оперный певец Вадим Чельдиев поздравил своих знакомых иудеев с началом праздника. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись с участниками празднования перед входом в синагогу и баннером "Счастливой Хануки". "Праздник "Ханука" начинается так же как и у нас, в день зимнего солнцестояния. С праздником, друзья!" - написал он.

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил с праздником еврейскую общину республики". "Праздник, связанный с героическими событиями в истории еврейского народа, стал символом доблести, надежды и стремления к свободе. В эти светлые дни верующие обращаются к истокам и ценностям богатейшего духовного наследия иудаизма, идеалам добра и справедливости, имеющих непреходящее общечеловеческое значение", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Миннаца Дагестана.

8 декабря в синагоге Буйнакска состоялся перформанс "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" об истории местных евреев, который посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Проект даст импульс для восстановления культового здания, считают местные жители

"Кавказский узел" писал, что члены Еврейской этнографической экспедиции в 2012-2014 годах посетили еврейские общины целого ряда городов ЮФО и СКФО. Участники экспедиции отмечали, что местные иудеи нуждаются в раввинах и общинных центрах, а главной их проблемой является ассимиляция, при том, что проблема антисемитизма в южных регионах России практически отсутствует.