20 мая 2024, 19:40

Замминистра в Кабардино-Балкарии обвинен в халатности при строительстве жилья для сирот

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Прокуратура утвердила обвинение в халатности заместителю министра из Кабардино-Балкарии. По версии следствия, в результате недобросовестного отношения чиновника не исполнены 45 контрактов на строительство жилья для детей-сирот, ущерб составил 49 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 2023 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем. 24 мая того же года Следком Кабардино-балкарии отчитался об уголовном деле. По версии следствия, Минпросвещения Кабардино-Балкарии заключило 45 госконтрактов со строительной компанией на приобретение квартир для детей-сирот на 55 миллионов рублей, однако жилье так и не было сдано.

руководитель ООО "Недвижимость-Нальчик", обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ранее прокуратура КАбардино-Балкарии. Согласно версии следствия, обвиняемый в марте 2022 года заключил с Минпросвещения Кабардино-Балкарии 45 государственных контрактов. Согласно этим контрактам, он должен был предоставить ведомству благоустроенные жилые помещения для нужд детей-сирот до 15 декабря 2022 года. Общая сумма контрактов составляла 55 миллионов рублей. Он добился получения авансом 49 миллионов рублей, которые потратил по по собственному усмотрению.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности, которая привела к крупному ущербу (часть 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса России) в отношении заместителя республиканского министерства.По версии следствия, в результате " недобросовестного и небрежного отношения к службе", которое проявил чиновник, не были освоены средства, выделенные на строительство квартир для детей сирот по 45 госконтрактам, сообщила сегодня республиканская прокуратура в своем Telegram-канале.

"Вследствие допущенной должностным лицом халатности, директором коммерческой организации -исполнителем государственных контрактных обязательств, похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 49 миллионов рублей", - указано в пресс-релизе ведомства. Уголовное дело против чиновника направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство.

Речь идет о заместителе министра просвещения и науки Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября 2023 года стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты и инвалида из Кабардино-Балкарии Бронислава Шинкарева о нарушении его жилищных прав. 7 июля 2020 года Нальчикский горсуд удовлетворил иск Шинкарева к министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарии о предоставлении ему жилья, но жилье ему так и не было предоставлено. Власти предложили Шинкареву временное размещение в центре адаптации. Шинкарев намерен через суд добиваться ускорения своей очереди, где сейчас он 1100-й.

В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.

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Примечание:

"Бастрыкин отреагировал на нарушение жилищных прав сироты в Кабардино-Балкарии", "Чиновники выделили многодетной матери из Нальчика непригодный для строительства участок", "Чиновник из Баксана заподозрен в выдаче сиротам негодных квартир".

Автор: "Кавказский узел"

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