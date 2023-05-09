Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сирот в Кабардино-Балкарии

09 мая 2023, 01:17

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководству Следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем.

Руководителю Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии Андрею Потапову поручено подготовить доклад о ситуации в сфере обеспечения жильем сирот.

Кроме того, он также поручил доложить о расследуемых уголовных делах, связанных с нарушениями в этой области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России 7 мая.

В сообщении отмечается, что в разных населенных пунктах республики были допущены нарушения при строительстве жилья для сирот. К примеру, в Баксане застройщик не отчитывался перед властями о строительстве домов, а в Майском сироты добивались от местных властей получения жилья несколько лет.

"Кавказский узел" ранее писал о нарушениях прав сирот на получение жилья в Кабардино-Балкарии. В мае 2022 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Баксана был заподозрен в том, что выдал разрешение на ввод в эксплуатацию негазифицированных домов, квартиры в которых получили сироты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

В апреле 2021 года замминистра просвещения был обвинен в том, что неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал тогда уполномоченный по правам человека. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. Сам Фарзалиев в сентябре 2019 года добился включения в список на первоочередное предоставление жилья. Жилье власти ему предоставили только в ноябре 2020 года.

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