Еврейские общины юга России отметили Пурим

09 марта 2023, 08:03

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Еврейские общины Волгограда, Дербента и Пятигорска отметили праздник Пурим проведением благотворительных акций, праздничных мероприятий, а также чтением религиозных текстов, в торжествах приняли участие много молодых людей, указали в общинах.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее члены еврейских общин регионов юга России и республик Северного Кавказа рассказали, что стараются праздновать Пурим ежегодно. Древний праздник остается для евреев актуальным, несмотря на сомнения ученых в истории его происхождения, отметил религиовед Юрий Табак.

Пурим – еврейский праздник, посвященный спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. В этот день каждый еврей обязан помочь как минимум двоим нуждающимся. Также, чтобы укрепить дружбу и любовь в обществе, принято посылать друг другу съестные подарки, в каждом послании должно быть минимум два вида еды, сообщается на сайте Федерации еврейских общин России.

В Дербенте и Пятигорске праздничные мероприятия, посвященные Пуриму, в основном свелись к чтению свитка "Мегилат Эстер" (текста, в котором описывается история возникновения Пурима, – прим. "Кавказского узла"). Когда человек, читавший текст, упоминал главного злодея Амана, то это сопровождалось шумом со стороны слушателей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" члены еврейских общин Дербента и Пятигорска.

В Дербенте на праздновании собралось около 100 человек, в основном представители среднего возраста. В Пятигорске собралось 130 человек — в основном молодежь.

В Волгограде, чтение "Мегилат Эстер" происходило сразу в двух местах – в общинном центре и еврейской школе. "Кроме того, в общинном центре был небольшой концерт, "Своя игра" для двух групп участников – до 14 лет и старше 14. Все закончилось раздачей "мишлоах манот" [подарков], которую мы смогли провести благодаря помощи Благотворительного фонда "770" и Федерации еврейских общин СНГ", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член общины.

В Волгограде, из примерно 100 собравшихся более половины (62 человека) составляли школьники.

Ни в Дербенте, ни в Пятигорске, ни в Волгограде власти не выступили с официальными поздравлениями в адрес местных еврейских общин. Их члены при этом уточнили, что число участников праздничных мероприятий было примерно таким же, как и в 2022 году. В волгоградской еврейской общине также уточнили, что за последние несколько лет в городе не было инцидентов антисемитского характера.

Напомним, 16 сентября 2019 года на установленном в Октябрьском районе Волгоградской области знаке в память о жертвах Холокоста вандалы нарисовали крест желтой краской. Закладной камень в память евреев осквернялся несколько раз. В январе 2008 года злоумышленники попытались стереть с таблички надпись "граждан-евреев". Второй раз надпись пытались затереть в ноябре 2009 года. В 2011 году надпись на табличке замазали мелом. По двум первым случаям вандализма проводились оперативно-следственные мероприятия, но поймать злоумышленников не удалось.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля 2013 года в Дербенте было совершено покушение на раввина местной синагоги Овадью Исакова, в результате чего он получил тяжелое огнестрельное ранение. 28 июля 2018 года он вышел из состояния комы в израильской больнице. Следствие не исключило, что причиной преступления могла стать религиозная деятельность раввина.

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