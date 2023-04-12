Россия потребовала от Армении объяснений по военным учениям

12 апреля 2023, 16:34

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МИД России запросил у Армении разъяснения по поводу планов принять участие в учениях НАТО,

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении 7 апреля отказалось участвовать в военных учениях Defender 2023, однако заявило, что страна примет участие в двух других учениях США в Европе. Армянские политологи предположили, что Ереван при отказе от участия в учениях Defender 2023 учел интересы Москвы.

Москва обратилась к Еревану с просьбой пояснить намерение участвовать в учениях США в Европе, сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", - процитировало сегодня ее слова ТАСС.

Захарова выразила сожаление по поводу отказа Армении проводить на своей территории учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности", - добавила она

1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении в текущем году миротворческих учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство". Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января сообщил, что на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает нецелесообразным проводить в текущем году на своей территории учения ОДКБ. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Отказ от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений Армении с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. Как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".