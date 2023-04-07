Минобороны Армении отреагировало на исключение из списка участников военных учений в Европе

07 апреля 2023, 11:06

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Армения не будет участвовать в военных учениях «Defender 2023», однако примет участие в двух других учениях США в Европе, заявило сегодня Минобороны страны.

Минобороны Армении планирует в 2023 году принять участие в двух других военных учениях, организованных командованием сухопутных войск США в Европе: KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"), сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

Таким образом пресс-секретарь Минобороны прокомментировал решение Пентагона исключить Армению из списка участников многонациональных военных учений «Defender 2023», пишет сегодня "Арменпресс".

6 апреля Минобороны США удалило Армению из списка участников учений "Defender 2023". Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что эти учения начнутся 22 апреля в Европе, в них примут участие военные из 26 стран, в том числе из Армении. Учения пройдут под руководством командования Вооруженных сил США в Европе и Африке, сообщило 6 апреля Armenia Today.

Учения "Defender 2023" продлятся два месяца и будут проходить на территории 10 европейских стран. В них примут участие около 9000 военнослужащих США и около 17 тысяч военнослужащих из других стран, сообщило 6 апреля News.am.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Отказ от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений Армении с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

Минобороны Армении и России заключили соглашение об Объединенной группировке войск (сил) в 2016 году и неоднократно проводили военные учения. После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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