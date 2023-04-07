Политологи поспорили о мотивах отказа Армении участвовать в американских учениях

07 апреля 2023, 23:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армения отказалась от участия в учениях Defender Europe под давлением России, заявил политолог Армен Варданян. Отказ от участия в учениях предопределен политикой армянских властей, которые обслуживают интересы России, считает политолог Андриас Гукасян. Армении приходится учитывать интересы и Запада, и России, но отказ от учений США вряд ли объясняется давлением Москвы, которая скорее заинтересована провести учения ОДКБ, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", Армения не будет участвовать в военных учениях Defender 2023, однако примет участие в двух других учениях США в Европе, заявило сегодня Минобороны страны.

В октябре 2019 года США объявили о развертывании базирующихся сил в Европе для проведения учений. "Defender Europe повысят стратегическую готовность и оперативную совместимость, используя способность армии США быстро перебрасывать крупные, заслуживающие доверия в боевом отношении силы и оборудование из США в Европу, для оперативного реагирования на потенциальный кризис вместе со своими союзниками и партнерами", - отмечено на официальном сайте армии США в Европе.

Политолог Армен Варданян считает отказ Армении от участия в учениях Defender Europe следствием давления России. По его словам, армянские власти во многих своих решениях оглядывается на Россию, опасаясь давления. "Приглашение Пентагона принять участие в учениях свидетельствует о готовности США оказать Армении, в том числе, военное содействие, независимо от ее членства в ОДКБ. США заинтересованы в противодействии России и повышении суверенитета Армении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если Армения приняла бы участие в учениях Defender Europe, ее отношения с Россией обострились бы, полагает политолог. "Такой формат взаимодействия непременно привел бы к обострению. Россия ревностно относится, когда Армения пытается найти альтернативу своей системе безопасности", - пояснил Варданян.

Он не исключил, что Армения могла подать заявку на участие, а потом отказаться, чтобы получить от России какой-либо дивиденд. "Но это негативно бы отразилось на отношениях с США. Подобная тактика сделала бы Армению непредсказуемым и ненадежным партнером. Да и сомнительно, что армянская дипломатия проявила хитрость, чтобы "продать" свое неучастие России. У Армении нет ресурсов для таких маневров. К тому же, такое произведет обратный эффект", - отметил политолог.

Политолог Андриас Гукасян назвал феноменальным предложение США принять участие в учениях. По его словам, важно, что Армения, в отличие от Азербайджана, получила предложение наравне с Грузией и Молдовой. "Приглашение укладывается в стратегию взаимоотношений США с Арменией. Стратегия сотрудничества была опубликована в мае прошлого года, хотя в Армении этот документ не нашел широкого освещение в СМИ. В рамках стратегии США намерены повысить обороноспособность Армении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Отказ от участия в учениях не связан с давлением Кремля, а предопределен политикой армянских властей, обслуживающих интересы России и поддерживающих ее на мировой арене, добавил политолог. "Запад и, в частности, США понимают, что правительство Пашиняна – сателлит Кремля. Но стратегия взаимоотношения стран формируется не под конкретное правительство, а как возможность сотрудничества" , - пояснил Гукасян.

Россия, в свою очередь, не препятствует отношениям Армении с Западом, так как именно западные страны финансируют Армению, подчеркнул он. "В Кремле не возражают, чтобы Армения была военно-политическим союзником России, но деньги на существование получала на Западе. Сама Россия не в состоянии потянуть финансирование Армении. И рано или поздно это противоречие должно разрешиться, не может страна быть союзником России, а находится на финансировании Запада. А если Армения лишится западного финансирования, за этим последует распад экономики со всеми последствиями", - отметил политолог.

Политобозреватель Акоп Бадалян считает, что армянские власти должны пояснить причины отказа от участия в учениях Defender Europe. "Любая страна имеет право выбора. Но надо четко выражать свою позицию. Если дал согласие, но потом, по каким-либо причинам, вынуждено изменил свое решение, нужно назвать причины. В противном случае, мы имеем дело с политической несерьезностью", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян не видит связи с участием Армении в учениях и заявлением спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о готовности оказывать военно-политическую помощь. "Заявление Пелоси было декларативным, как и ее визит. Шла борьба за голоса армянских избирателей в преддверии выборов в Конгресс США. И сведения Пентагона не месседж о готовности оказывать военную помощь. США – страна с большими возможностями, и у них нет необходимости говорить намеками", - подчеркнул политобозреватель.

18 сентября 2022 года в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - заявила она. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения, озвученные Пелоси, и предположил, что ее слова стали попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван важен как политическое событие, хотя Пелоси и ограничилась лишь словами о поддержке со стороны США, проанализировали итог визита армянские аналитики. Вмешательство США в конфликт Азербайджана и Армении усугубило противоречия в регионе, указал азербайджанский политобозреватель Эльчин Мирзабейли. У США нет реальной возможности повлиять на урегулирование конфликта, считают блогеры "Кавказского узла".

Он также исключил давление Кремля, чтобы Армения отказалась от участия в учениях. "Если бы Кремль давил, то давил, чтобы учения ОДКБ состоялись в Армении. Армения, конечно, действует с оглядкой на Россию. Однако и отношения с Западом для Армении жизненно важны, тем более, когда российский фактор безопасности работает на Кавказе с "перебоями" . И Армения должна учитывать этот баланс, чтобы минимизация рисков не обернулась бы новыми угрозами. Поэтому, правильней говорить о «реакции Кремля». Но и в этом случае, ответственность ложится на армянские власти. Если Армении понятна чувствительность России, и, в конечном счете, армянские власти не могут сдержать обещание и принять участие в учениях, значит, не надо было давать согласие. Нужно было своевременно работать с Россией, чтобы потом не говорить нет США", - заключил Бадалян.

1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении в текущем году миротворческих учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство". На фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает нецелесообразным проводить в текущем году на своей территории учения Организации договора о коллективной безопасности, заявил 10 января премьер-министр Никол Пашинян. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Отказ от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений Армении с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ.Как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.