Власти сообщили о гибели на Украине уроженца Карачаево-Черкесии

09 апреля 2023, 01:48

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Уроженец аула Псыж Абазинского района Артур Джужуев погиб в ходе спецоперации на Украине и награжден орденом мужества посмертно, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 16 уроженцев Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Карачаевска Роман Козаев, Владимир Корниенко и Виктор Бутов погибли на Украине, общее число уроженцев Карачаево-Черкесии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 15.

Власти Абазинского района Карачаево-Черкесии сообщили в телеграм-канале 8 апреля о том, что в военном комиссариате Черкесска состоялось награждение участников спецоперации на Украине государственными наградами. Среди награжденных - уроженец аула Псыж Артур Джужуев, которому посмертно вручили орден мужества. Его вручили родителям Джужуева.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 16 жителей Карачаево-Черкесии. Всего власти и силовики на 01.30 мск 9 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1719 жителей юга России, в том числе 953 жителей СКФО и 766 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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