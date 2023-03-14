14 марта 2023, 15:25

Администрация Карачаевска признала гибель троих военных на Украине

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Гвардии сержант Роман Козаев, младшие сержанты Владимир Корниенко и Виктор Бутов погибли на Украине, сообщила администрация Карачаевска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 15 уроженцев Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Черкесска Андрей Кузьмин, Артем Зеленский, Виталий Анушко, Виталий Багоутдинов и Станислав Скиданов погибли на Украине, общее число уроженцев Карачаево-Черкесии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 12

Гвардии сержант Роман Козаев, младшие сержанты Владимир Корниенко и Виктор Бутов погибли в ходе проведения военной операции на Украине, сообщила администрация Карачаевска в своем Telegram-канале 13 марта. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны. 

Таким образом с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 15 жителей Карачаево-Черкесии. Всего власти и силовики на 15.30 мск 14 марта сообщили о гибели на Украине не менее 15905 жителей юга России, в том числе 907 жителей СКФО и 688 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине жителя Ставропольского края", "Власти сообщили о гибели на Украине контрактника из Дагестана", "Пять жителей Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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