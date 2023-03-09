Пять жителей Волгоградской области погибли на Украине

09 марта 2023, 19:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Алексей Михалев, Сергей Анфимов, Евгений Макаровский, Денис Осадченко и Александр Баженов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 270 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Киприн стал 265-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели пяти жителей Волгоградской области стало известно из отчета о передаче орденов Мужества родным погибших, которое состоялось сегодня в музее-панораме "Сталинградская битва". Алексей Михалев, Сергей Анфимов, Евгений Макаровский, Денис Осадченко и Александр Баженов погибли на Украине, говорится в сообщении на сайте музея.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 270 уроженцев Волгоградской области.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.