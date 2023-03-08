Военный из Волгоградской области убит на Украине

08 марта 2023, 15:00

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В Камышинском районе похоронен погибший на Украине старший прапорщик Андрей Киприн, сообщили власти муниципалитета. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 265 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта мэрия Камышина сообщила о гибели на Украине Александра Бурдюкова. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 264 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Погибший в военной операции 43-летний военнослужащий Андрей Киприн похоронен в Камышинском районе, сообщает сегодня со ссылкой на сотрудника районной администрации «Высота 102».

Старший прапорщик Андрей Киприн был похоронен 7 марта в Петровом Вале, сообщила администрация Камышинского района. "На траурной церемонии его супруге был вручён орден Мужества, которым Киприн А. В. был награждён посмертно", - говорится в публикации на сайте муниципалитета.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 265 уроженцев Волгоградской области.

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