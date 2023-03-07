Три жителя Волгоградской области убиты на Украине

07 марта 2023, 20:33

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Александр Бурдюков, Алексей Семенов и Вячеслав Петров погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 264 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Наушин стал 261-м уроженцем Волгоградской области , гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Александр Бурдюков, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

На этой неделе состоялось похоронены двое военнослужащих, которые погибли в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Котельниковского муниципального района.

Уроженец хутора Семичный Алексей Семенов принимал участие в военной операции в составе ЧВК "Вагнер". Ему был 41 год, от полученных ранений скончался 9 декабря 2022 года.



Вячеслав Петров погиб 3 марта, ему было 28 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 264 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 20.20 мск 7 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1554 жителей юга России, в том числе 888 жителей СКФО и 666 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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