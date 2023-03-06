Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине

06 марта 2023, 17:16

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Военнослужащий Дмитрий Наушин из Быковского района погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ней не менее 261 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта администрация Котельниковского района подтвердила гибель на Украине мобилизованного Олега Мельникова. Он стал по меньшей мере 260-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель в военной операции подтвердили власти.

В селе Раздолье Быковского района похоронили мобилизованного Дмитрия Наушина, который погиб в военной операции на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на представителя администрации Быковского городского поселения V1.ru.

"Он родом из Раздолья, а призывался по мобилизации из военкомата Волгограда. Здесь родовое захоронение, поэтому привезли в Раздолье. Похоронили […] с почестями и салютом", - цитирует чиновника издание.

Наушин работал юрисконсультом в волгоградском филиале ФГУП «Федеральный экологический оператор», рассказал друг и коллега убитого Иван. "Повестку получил в день объявления частичной мобилизации [21 сентября 2022 года], собрал вещи, и в 18:00 я его отвез в военкомат. До 30 сентября они проходили подготовку на полигоне, а затем в числе первых Дмитрия увезли в зону СВО", - приводит его слова издание.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 261 жителя Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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