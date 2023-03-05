05 марта 2023, 18:08

Мобилизованный из Котельниково убит на Украине

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На Украине погиб мобилизованный житель Котельниково Олег Мельников, сообщили власти района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 260 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта власти Теркинского сельского поселения официально подтвердили гибель на Украине мобилизованного из хутора Теркин Михаила Иванова. Он стал по меньшей мере 259-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель в военной операции подтвердили власти.

В Котельниково 4 марта прошла церемония прощания с мобилизованным Олегом Мельниковым, погибшим на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на администрацию Котельниковского района «Высота 102».

Олег Мельников был призван в ходе частичной мобилизации, сообщила районная администрация на своей странице во "ВКонтакте". "До мобилизации Олег проживал в городе Котельниково со своей семьей. Жизнь Олега Мельникова оборвалась 28 февраля при исполнении воинского долга", - говорится в публикации.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 260 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине одиннадцати жителей Волгоградской области", "Мобилизованному жителю Волгоградской области отказано в медкомиссии", "Жена волгоградского контрактника добивается его лечения через суд".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 марта 2023, 17:24

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