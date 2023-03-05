Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

05 марта 2023, 04:54

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Житель хутора Теркин Серафимовичского района Михаил Иванов погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 259 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что камышанин Владислав Бурцев стал 258 жителем Волгоградской области, чья гибель на Украине подтверждена официально.

Власти Теркинского сельского поселения Серафимовичского района официально подтвердили гибель на Украине жителя хутора Теркин Михаила Иванова, пишет 4 марта v1.ru.

33-летнего Иванова призвали по мобилизации в сентябре 2022 года, до этого он работал трактористом у фермера в Михайловском районе. У погибшего остались родители и гражданская жена.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель в ходе нее не менее 259 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 04.00 мск 5 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1538 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 655 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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