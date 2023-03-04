Владислав Бурцев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Камышина от 04.03.23, https://t.me/admkam34/9822.

04 марта 2023, 22:32

Житель Камышина погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Владислав Бурцев погиб на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 258 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что житель Волгограда Ренат Дуяков стал 257-м жителем Волгоградской области, гибель которого в ходе военной операции подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции погиб Владислав Бурцев, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Бурцеву было 24 года, до мобилизации трудился рабочим. Он погиб 24 февраля, похоронен сегодня, сообщило издание V1.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель в ходе нее не менее 258 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 22.20 мск 4 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1537 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 654 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине одиннадцати жителей Волгоградской области", "Жена волгоградского контрактника добивается его лечения через суд", "Мобилизованному жителю Волгоградской области отказано в медкомиссии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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