Мобилизованный житель Волгограда погиб на Украине

04 марта 2023, 12:04

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Житель Волгограда Ренат Дуяков, мобилизованный ранее, погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 257 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли 11 жителей Волгоградской области – Алексей Макаров, Алексей Калианиди, Никита Власенко, Борис Савенков, Александр Сидоренко, Сергей Алексеев, Александр Забалуев, Александр Кузьмин, Константин Лысенко, Роман Поклонский и Михаил Саратовцев. На эту дату была официально подтверждена гибель как минимум 256-ти военных из Волгоградской области.

Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Волгограда Ренат Дуяков, сообщил 3 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Дуяков посмертно представлен к ордену Мужества, передал 3 марта "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель в ходе нее не менее 257 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 12.00 мск 4 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1536 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 653 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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