Власти сообщили о гибели на Украине жителя Ставропольского края

14 марта 2023, 06:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Максим Витман из Новопавловска погиб в ходе спецоперации на Украине и похоронен на родине. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 126 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта стало известно о гибели на Украине Евгения Львова из села Обильного Ставропольского края. Таким образом, власти подтвердили гибель в военной операции не менее 125 жителей Ставрополья.

Власти Кировского городского округа Ставропольского края сообщили в официальном паблике в соцсети "ВКонтакте" о гибели в ходе спецоперации уроженца Новопавловска Максима Витмана.

В публикации администрации округа говорится, что 12 марта состоялись похороны военнослужащего. Витман родился в 1983 году, после получения высшего образования служил в МВД, затем служил в армии, в танковом батальоне. За храбрость награжден орденом мужества посмертно. У него остались четверо детей.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 126 жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 17.10 мск 10 марта власти сообщили о гибели на Украине не менее 1581 жителей юга России, в том числе 898 жителей СКФО и 683 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.