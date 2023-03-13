Житель Ставрополья погиб на Украине

13 марта 2023, 13:54

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Евгений Львов из села Обильного погиб на Украине, сообщил глава Георгиевска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 125 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта администрация Предгорного муниципального округа сообщила, что 41-летний военнослужащий Денис Кузнецов погиб на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель в военной операции не менее 124 жителей Ставрополья.

В селе Обильном военный комиссар передал удостоверение к ордену Мужества матери Евгения Львова, погибшего в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

Подробности службы и гибели Евгения Львова в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции по меньшей мере 125 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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