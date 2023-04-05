Дело о мошенничестве с "наследством Цапков" передано в Волгоград

05 апреля 2023, 08:15

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Бывшую судью Ростовского областного арбитражного суда Светлану Мартынову, обвиняемую в мошенничестве с "наследством Цапков", по ее просьбе будут судить в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2018 года суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита подала жалобу на приговор суда. В феврале 2019 года Верховный суд не удовлетворил жалобу адвоката на приговор Светлане Мартыновой, а в декабре 2020 года Коллегия Верховного суда России отказала в оспаривании приговора. В июне 2021 года Мартынова созналась в передаче 5 миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более 5 тысяч гектаров земли.

По версии обвинения, судья предложила двум предпринимателям помочь приобрести земли в Кущевском районе, принадлежащие фирме Надежды Цапок, и получила за эти услуги более 40 млн рублей. Защита потребовала оправдать судью, заявив о фальсификации доказательств по делу.

Второе уголовное дело о мошенничестве в отношении Светланы Мартыновой передано в суд. Бывшую судью по ее просьбе будут судить в Волгограде. Изначально слушания планировались в Краснодарском краевом суде и могли начаться осенью 2022 года, однако Мартынова выразила сомнение в беспристрастности правосудия, представителей которого ранее она обвинила в получении взяток. В итоге Верховный суд России согласился с необходимостью перенести процесс в Волгоград, написал "Коммерсант" 4 апреля.

Мартынова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Вместе с ней на скамью подсудимых в Волгограде сядут предприниматель из Адыгеи Руслан Шнахов и краснодарский адвокат Михаил Урвачев.

Уголовное дело связано с "наследством Цапков". По версии следствия, Светлана Мартынова подделала на документах ЗАО «Маяк» подпись совладельца общества Бориса Гурдисова, а затем незаконно распорядилась активами «Маяка», в том числе правом требования на 230 млн руб. Еще один эпизод в деле связан с хищением средств в сумме 92 млн руб. с банковского счета матери лидера группировки Надежды Цапок, информирует "издание.

Обвиняемый Михаил Урвачев ранее выступил против изменения территориальной подсудности, заявив соответствующую жалобу в Верховный суд России. По его мнению, реальных оснований ставить под сомнение беспристрастность судей Краснодарского краевого суда не имеется. Вместе с тем защита обвиняемого указала, что большинство свидетелей по этому делу являются жителями Кубани, а судебный процесс можно было бы провести в соседних регионах - Ростовской области или в Адыгее. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив перенос слушаний в Волгоград.

Напомним, решением Кущевского районного суда в Краснодарском крае шесть тысяч гектаров земли бывшего руководителя сельхозпредприятия "Артекс-Агро" Надежды Цапок, осужденной по обвинению в мошенничестве, в октябре 2011 года перешли по иску к 81-летней Анне Данько без выплаты денег. Однако впоследствии суд постановил взыскать со счетов Надежды Цапок упущенную выгоду. В мае 2014 года "Россельхозбанк", исполняя решение суда, списал со счетов Надежды Цапок 92 млн рублей в пользу предпринимателя из Адыгеи Руслана Шнахова. Однако уже в октябре того же года Апелляционный суд отменил решение о взыскании этих денег. 92 миллиона были обналичены в тот же день, когда их перевел "Россельхозбанк", их судьба неизвестна. В 2019 году краснодарский суд не удовлетворил иск 17 потерпевших по делу Сергея Цапка, которые требовали взыскать с "Россельхозбанка" 92 миллиона, списанные со счетов матери лидера банды Надежды Цапок. На эти деньги также претендовала сама Цапок.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка". "Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".

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