Жительница Шахт признана виновной в распространении экстремистских материалов

03 апреля 2023, 04:47

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71-летняя Евгения Майборода из Шахт, против которой ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, признана виновной по административной статье о распространении экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года стало известно, что жительница Шахт Евгения Майборода была оштрафована за дискредитацию армии.

Шахтинский городской суд признал 71-летнюю местную жительницу Евгению Майбороду виновной в распространении экстремистских материалов, пишут 2 апреля "Кавказ.Реалии"*.

В карточке на сайте суда говорится, что административное дело по статье 20.29 КоАП РФ 1 в отношении Майбороды было первоначально возвращено в полицию из-за "составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами". Со второго раза дело было рассмотрено, Майбороде назначено административное наказание, однако какое - пока не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 марта суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 10 тысяч рублей Богдана Зайка за комментарий в соцсети, который содержал оскорбительные высказывания в адрес представителей власти.

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