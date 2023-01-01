Жительница Шахт оштрафована за дискредитацию армии

01 января 2023, 15:53

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Суд в Шахтах назначил штраф местной жительнице Евгении Майбороде, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Ростовской области, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 13 декабря стало известно, что житель Ростова-на-Дону Гагик Мнацаканян был оштрафован на 40 тысяч рублей по этой статье после пацифистского пикета.

Шахтинский горсуд оштрафовал за дискредитацию военных местную жительницу Евгению Майбороду, сообщило вечером 31 декабря "Кавказ.Реалии"*, не указав размер штрафа.

Дело Евгении Майбороды, обвиненной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ 1 , поступило в суд 16 декабря 2022 года и было рассмотрено 23 декабря, говорится в карточке дела на сайте суда. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - отмечено в ней. Текст постановления, по состоянию на 15.45 мск 1 января, не опубликован, информации о размере назначенного штрафа в карточке дела также нет.

Согласно данным "ВКонтакте", в этой соцсети зарегистрированы два пользователя с именем "Евгения Майборода", указавших местом проживания город Шахты.

В одном из этих аккаунтов новых публикаций нет с 2017 года, в другом размещено множество публикаций пацифистского содержания, последняя из них датирована 12 декабря 2022 года. В публикациях и комментариях под ними нет информации об административном преследовании и штрафе Евгении Майбороде.

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