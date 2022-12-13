Ростовский пикетчик оштрафован за дискредитацию армии

13 декабря 2022, 21:44

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Житель Ростова-на-Дону Гагик Мнацаканян оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии после пацифистского пикета.

"Кавказский узел" писал, что администратор паблика "Батайск город" Олеся Шишканова в ноябре была оштрафована на 30 тысяч рублей. Суд счел, что размещенное ею в соцсетях видео дискредитировало российских военных.

В Ростове-на-Дону из-за одиночного пикета оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии местного жителя Гагика Мнацаканяна, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

11 декабря Мнацаканян провел одиночный пикет с пацифистским плакатом. Его задержали и доставили в отдел полиции по Первомайскому району, где на него составили протокол.

Информация в разделе "Судебное производство" на сайте Первомайского районного суда Ростова-на-Дону по данным на 21.40 мск недоступна.

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