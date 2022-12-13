13 декабря 2022, 21:44

Ростовский пикетчик оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Ростова-на-Дону Гагик Мнацаканян оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии после пацифистского пикета. 

"Кавказский узел" писал, что  администратор паблика "Батайск город" Олеся Шишканова в ноябре была оштрафована на 30 тысяч рублей. Суд счел, что размещенное ею в соцсетях видео дискредитировало российских военных.

В Ростове-на-Дону из-за одиночного пикета оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии местного жителя Гагика Мнацаканяна, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

11 декабря Мнацаканян провел одиночный пикет с пацифистским плакатом. Его задержали и доставили в отдел полиции по Первомайскому району, где на него составили протокол.

Информация в разделе "Судебное производство" на сайте Первомайского районного суда Ростова-на-Дону по данным на 21.40 мск недоступна. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области", "Мобилизованный из Батайска погиб на Украине", "Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 декабря 2022, 20:49

13 декабря 2022, 20:00

  • Правозащитники сочли опасным для Гиреевой пребывание в России

    Защита уроженки Ингушетии Лейлы Гиреевой, сбежавшей от домашнего насилия, пока не получила ответа на жалобу в связи с поданным ее родными заявлением о краже, сообщил ее адвокат Марк Алексеев. Правоохранительные органы зачастую не могут оградить жертв домашнего насилия от преследования родственниками, в таком случае девушкам лучше уезжать за рубеж, отметила правозащитница Аида Мирмаксумова.

13 декабря 2022, 19:04

13 декабря 2022, 18:32

13 декабря 2022, 17:44

  • Более 1100 жителей Нагорного Карабаха ждут разблокировки дороги с Арменией

    Дорога между Арменией и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи