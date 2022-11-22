Администратор батайского паблика оштрафована за дискредитацию военных

22 ноября 2022, 10:13

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей администратора паблика "Батайск город" Олесю Шишканову, признав, что размещенное ею в соцсетях видео дискредитировало российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что на администратора паблика "Батайск город" Олесю Шишканову был составлен протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ), которая предусматривает штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Городской суд Батайска признал местную жительницу Олесю Шишканову виновной в дискредитации российских военных и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщили 21 ноября "Кавказ. Реалии"*.

Дело в отношении Шишкановой поступило в горсуд Батайска 27 октября, решение по нему было принято 21 ноября, указано в карточке на сайте суда.

Комментариев от Олеси Шишкановой или её представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, 2 ноября Шишканова рассказала, что поводом для обвинения её в дискредитации армии стала публикация в соцсети ролика с жалобами мобилизованных горожан, в том числе ее брата. Она подчеркнула, что считает обвинение необоснованным.

Шишканова также пояснила, что администрирует паблики "Батайск город". Что в конце сентября был мобилизован её 23-летний брат, и что он попал в одно подразделение с другими жителями города. Они записали видеообращение с жалобой, в частности, на неэффективное обеспечение мобилизованных. Этот ролик позже был размещен в том числе в пабликах "Батайск город".

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